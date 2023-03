Donald Trump, după inculparea sa de către justiţia din New York: îi promite răzbunare 'violentă' lui Joe Biden

Juriul unui tribunal din New York l-a inculpat penal pe Donald Trump într-un caz de cumpărare a tăcerii unei actriţe porno în 2016. Fostul chiriaş al Casei Albe, unde visează să revină după câştigarea alegerilor prezidenţiale în 2024, ar urma să fie acuzat oficial de către procurorul districtual din Manhattan Alvin Bragg pentru plata a 130.000 de dolari actriţei de filme porno Stormy Daniels.

De ani de zile, justiţia din New York a căutat să stabilească dacă fostul preşedinte republican în vârstă de 76 de ani s-a făcut vinovat de declaraţii false, o infracţiune minoră, sau de încălcarea legilor privind finanţarea campaniei, o infracţiune penală, pentru că a plătit-o pe Stormy Daniels chiar înaintea victoriei sale la scrutinul prezidenţial din noiembrie 2016, cu scopul de a-i cumpăra tăcerea în legătură cu o presupusă aventură extraconjugală petrecută cu zece înainte, în 2006.

Donald Trump i-a acuzat pe democraţi că sunt responsabili pentru această inculpare, o premieră pentru un preşedinte al Statelor Unite, acuzându-i că sunt "obsedaţi" de ideea "de a-şi bate joc de Trump"."Au făcut ce era de neconceput, au acuzat o persoană complet nevinovată, într-un act flagrant de ingerinţă electorală", a susţinut fostul preşedinte Trump într-un comunicat de presă foarte lung. Extrem de combativ, miliardarul din New York a dat asigurări că această "vânătoare de vrăjitoare" se va întoarce "violent" împotriva preşedintelui democrat Joe Biden.

"Este o persecuţie politică şi un amestec într-o alegere cum nu s-a mai văzut în istorie", a asigurat fostul lider de la Casa Albă.

Fostul preşedinte i-a acuzat pe democraţii "stângii radicale" că sunt "duşmanii bărbaţilor şi femeilor care trudesc din greu în această ţară"."Mişcarea noastră şi partidul nostru - unite şi puternice - îl vor învinge mai întâi pe Alvin Bragg, apoi pe Joe Biden şi îi vom alunga de la putere pe toţi aceşti democraţi corupţi ai puterii", a promis el.

Decizia de a-l acuza pe Trump "a afectat iremediabil ţara noastră", a declarat joi preşedintele republican al Camerei Reprezentanţilor, Kevin McCarthy."Poporul american nu va tolera această nedreptate", a asigurat el pe Twitter, criticând un "abuz de putere fără precedent" al procurorului din Manhattan, Alvin Bragg.

