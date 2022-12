Ce vor discuta Biden cu Zelenski: Una dintre teme se referă la negocierile cu Rusia

Preşedintele Joseph Biden se declară "încântat" că îl va primi în SUA pe omologul ucrainean Volodimir Zelenski, afirmând că vor fi multe lucruri de discutat, în contextul în care, potrivit unui oficial de la Casa Albă, războiul intră într-o "nouă etapă", urmând să fie abordată şi tema negocierilor, anunță Mediafax.

"Sper că ai un zbor plăcut, Volodimir. Sunt încântat să te primesc aici. Sunt multe de discutat", a transmis Biden pe contul oficial de Twitter, potrivit postului de televiziune CNN.

"Sunt în drum spre Statele Unite, pentru a consolida rezilienţa şi capacităţile de apărare ale Ucrainei. Voi discuta cu preşedintele american despre cooperarea Ucraina-Statele Unite. Voi rosti şi un discurs în Congres şi voi avea o serie de întâlniri bilaterale", a afirmat, la rândul său, Volodimir Zelenski, prin Twitter.

"Preşedintele SUA crede într-adevăr că, în contextul în care ne apropiem de iarnă, în contextul în care intrăm într-o nouă etapă a războiului, a agresiunii domnului Putin, acesta este un moment bun pentru discuţii faţă în faţă între cei doi lideri", a declarat miercuri John Kirby, coordonatorul pentru comunicare strategică al Consiliului prezidenţial pentru Securitate Naţională.

Discuţiile se vor concentra pe continuarea asistenţei militare şi economice din partea Statelor Unite, dar John Kirby a precizat că va fi abordată şi tema modalităţilor de încheiere a războiului, un subiect sensibil. "Nu am niciun dubiu că vor discuta şi despre conceptul preşedintelui Zelenski de pace corectă, despre cum ar arăta, ce ar include şi cum ajutăm Ucraina să ajungă în acel punct. Domnul Putin nu este interesat de diplomaţie acum. Dimpotrivă, este interesat să omoare mai mulţi civili ucraineni", a precizat Kirby.

În schimb, Kremlinul a avertizat că vizita în Statele Unite a preşedintelui Ucrainei nu va face decât să amplifice conflictul. "În mod categoric, toate aceste lucruri contribuie la agravarea conflictului şi nu aduc nimic bun pentru Ucraina", a atras atenţia Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, citat de postul France Info. Peskov a subliniat că Moscova nu se aşteaptă la o schimbare a poziţiei Ucrainei privind refuzul de a negocia cu Rusia.

Rusia şi Ucraina nu poartă negocieri pentru oprirea războiului din Ucraina, pe care Moscova îl numeşte "operaţiune militară specială". Ucraina condiţionează reluarea negocierilor cu Rusia de retragerea trupelor ruse de pe teritoriul ucrainean. Kievul a adoptat un decret prin care interzice negocierile cu Rusia atât timp cât este preşedinte Vladimir Putin.

