Cel mai mare eveniment mondial de turism de la debutul pandemiei a avut loc în Dubai

Inaugurat de către AS Șeicul Ahmed bin Saeed Al Maktoum, președinte al Autorității de Aviație Civilă din Dubai , președinte și CEO al companiei Emirates Airline și președinte al Dubai World Trade Center, evenimentul a fost conceput pe mai multe secţiuni precum : conferinţe, ateliere de lucru şi vizitarea standurilor naţionale şi individuale de către participanţi.

'Am participat la cea de a 28-a ediţie a manifestării expoziţionale internaţionale Arabian Travel Market (ATM) , Dubai , care a adunat laolaltă peste 11.000 de participanţi , fiind cel mai mare eveniment mondial de turism realizat in pers. de la debutul pandemiei. Am participat şi la conferinţele din marja evenimentului susţinute de lideri din industria turismului, reprezentanţi ai autorităţilor guvernamentale şi experţi din domeniu, precum ministrul turismului si al arheologiei din Iordania, ministrul turismului din Bulgaria, preşedintele autoritătilor de turism din Dubai şi Abu Dhabi, președinte ITIC și fost secretar general al Organizației Națiunilor Unite pentru Turism (UNWTO); economistul-șef la Oxford Economics Orientul Mijlociu, directorul general al Consiliul ui de Turism Maldive etc.' au declarat reprezentantii Consulatului General al Romaniei la Dubai, care au participat la eveniment

Principalele teme de discuţie au fost :

- Normele de siguranţă şi predictibilitatea operatorilor din turism constituie prioritati în alegerea destinaţiei turistice. Conform statisticilor, principalele întrebări primite de la turişti de către operatori se referă la normele sanitare ale hotelurilor.

- Recalibrarea industriei turismului în pandemie şi în perioada post-pandemică, segmentarea pieţei, noi strategii de marketing şi promovare , vaccinările şi testările , etc.

- Rolul inovaţiei şi al tehnologiei în viitorul turismului mondial în special pentru siguranţă şi prevenţie.

- Crearea de coridoare verzi de călătorie între state, stabilite pentru călătorii vaccinati, care vor fi exceptati de carantina . Planul va permite oricăror vizitatori care au primit două doze din orice vaccin aprobat de Organizația Mondială a Sănătății să călătorească între statele care agreează aceste coridoare, fără a fi nevoie să prezinte rezultatele testelor PCR.