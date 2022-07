Cel mai vârstnic pacient din lume vindecat de HIV: 'Nu credeam că voi trăi să văd această zi'. Are 66 de ani și a primit un transplant de măduvă

Cel mai vârstnic pacient din lume vindecat de HIV este un bărbat de 66 de ani care a fost supus unui transplant de celule stem pentru a fi tratat de leucemie, au anunţat miercuri medici din Statele Unite, informează Reuters.

În timp ce acel transplant era programat pentru a trata leucemia cu care fusese diagnosticat pacientul de 66 de ani, medicii săi au căutat un donator care să prezinte o rezistenţă naturală la HIV, virusul care declanşează SIDA. Acest mecanism a fost deja utilizat cu succes şi a dus la vindecarea de HIV a "Pacientului din Berlin", Timothy Ray Brown, în 2007.Noul pacient, cel de-al patrulea din lume care a fost vindecat folosind această metodă, a fost denumit "Pacientul din City of Hope", după numele clinicii americane din Duarte, California, în care a fost tratat. El nu a dorit ca identitatea lui să fie dezvăluită.Pe lângă faptul că este cel mai vârstnic pacient vindecat de HIV, el este în acelaşi timp pacientul care a trăit cel mai mult cu acest virus, fiind diagnosticat în 1988 cu o afecţiune descrisă de el drept "o condamnare la moarte", care i-a ucis deja pe mulţi dintre prietenii lui.

„Când am fost diagnosticat cu HIV în 1988, ca mulți alții, am crezut că este o condamnare la moarte. Nu credeam că voi trăi să văd ziua în care nu voi mai avea HIV,” a spus bărbatul.



Pacientul tratat în clinica din Duarte a urmat o terapie antiretrovirală (ART) pentru a-şi ţine boala sub control timp de peste 30 de ani.



Medicii americani care au prezentat aceste date înainte de întrunirea din 2022 a International AIDS Society (IAS) au spus că acest caz a deschis noi perspective pentru ca pacienţii vârstnici diagnosticaţi cu HIV şi cancere sangvine să aibă acces la noul tratament, în special datorită faptului că recentul donator de celule stem nu era un membru al familiei pacientului care s-a vindecat de HIV.



Speranţă



Sharon Lewin, preşedintele-ales al IAS, a spus că tratamentul utilizat reprezintă "Sfântul Graal" în medicină şi că acest caz oferă "o speranţă continuă şi o inspiraţie" pentru oamenii diagnosticaţi cu HIV şi pentru comunitatea ştiinţifică internaţională, deşi este puţin probabil ca el să fie o opţiune validă pentru cei mai mulţi dintre pacienţii seropozitivi din cauza riscurilor pe care le implică această procedură.



Oamenii de ştiinţă cred că metoda are succes deoarece celulele stem ale donatorului prezintă o mutaţie genetică specifică şi rară, graţie căreia donatorul nu deţine receptorii folosiţi de HIV pentru a infecta celulele umane.



După transplantul din urmă cu trei ani şi jumătate, realizat după şedinţe de chimioterapie, pacientul internat în clinica City of Hope a încetat tratamentul ART în martie 2021. În prezent, el se află în remisiune de peste un an atât pentru HIV, cât şi pentru leucemie, au explicat medicii americani.



Miercuri, medici din Spania au prezentat la rândul lor detalii despre o femeie de 59 de ani, membră a unui grup rar de pacienţi, denumiţi "controlori post-tratament". Aceşti pacienţi pot să menţină concentraţii nedetectabile de HIV în organismele lor după ce încetează tratamentul ART, oferind astfel indicii pentru obţinerea unui tratament potenţial, a dezvăluit Sharon Lewin.



Înaintea conferinţei IAS, care va începe vineri, Programul comun al Naţiunilor Unite pentru combaterea HIV/SIDA (UNAIDS/ONUSIDA) a prezentat o serie de date ce arată că pandemia de COVID-19 a afectat serios eforturile globale depuse pentru a limita infectările cauzate de HIV, anulând progresele obţinute în cea mai populată regiune a lumii, Asia-Pacific.