Cel puţin şase morţi în urma unui incident armat produs în Statele Unite

Cel puţin şase persoane au fost ucise, duminică, într-un incident armat produs în statul american Colorado, afirmă surse din cadrul poliţiei citate de agenţia Associated Press și preluat de mediafax.

Un individ a deschis focul într-o parcare de autorulote situată la periferia estică a oraşului Colorado Springs. Atacul a vizat persoane care participau la o petrecere privată.

Şase persoane au fost împuşcate mortal, iar presupusul autor al atacului s-a sinucis.

Anchetatorii încearcă să afle motivul atacului. Criminalul pare a fi partenerul uneia dintre femeile prezente la petrecere.

"Suntem în suferinţă alături de familiile care au pierdut persoane iubite şi alături de copiii care şi-au pierdut părinţii", a declarat şeful Poliţiei din oraşul Colorado Springs, Vince Niski.

"Atacul armat din Colorado Springs este devastator", a afirmat, la rândul său, guvernatorul statului Colorado, Jared Polis.

Colorado Springs, cu populaţia de aproximativ 465.000 de locuitori, este al doilea oraş ca mărime din statul Colorado, după Denver.

MOTHER'S DAY MASS SHOOTING: At least six adults are dead after a suspect opened fire at a birthday party in Colorado Springs Sunday. Police say the suspect, who was allegedly the boyfriend of a victim, later died by suicide. @Zohreen reports. https://t.co/mmcxDtKaE6 pic.twitter.com/0sKeFPA88Z