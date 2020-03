Centrale Peleti - Cat consuma o centrala pe peleti?

Este cea mai des intalnita intrebare, cand vine vorba de alegerea unui sistem de incalzire. Pe langa reducerea cantitatii de CO2 din atmosfera, o centrala termica pe peleti iti ofera si un confort suplimentar, comparativ cu sistemele clasice de incalzire pe combustibil solid.

Centrale peleti - sunt sisteme complet automatizate, care pot functiona o perioada destul de mare de timp fara interventia umana. Pot asigura incalzirea locuintelor de orice dimensiune sau a spatiilor comerciale, industriale. In functie de necesarul termic calculat al spatiilor respective, puterea nominala a acestora difera.

Pentru mediul casnic, cel mai des intalnite centrale au puteri termice nominale cuprinse intre 18 si 50kw. Nevoia de a cumpara o centrala pe peleti este, in proportie de peste 90%, a persoanelor care nu au bransament la reteaua de gaz natural. De obicei, oamenii vor sa renunte la sistemele de incalzire existente, isi construiesc case noi sau doresc solutii alternative, mai ecologice. Centralele pe peleti de generatie noua folosesc sisteme inteligente, cu comanda prin internet. Vin echipate cu propriul calculator, se pot comanda de pe smartphone, i se pot monitoriza functiile de pe telefon. Acesta este un beneficiu major pentru persoanele care sunt plecate de acasa, pentru a-si gestiona confortul termic si pentru a-si optimiza costurile de incalzire. Sistemele mai performante pot functiona si independent, folosesc o sonda lambda, ca la autoturisme, care citeste nivelul de CO2, pentru optimizarea arderii. Sunt dotate si cu extractoare automate de cenusa, care stiu sa elimine cenusa rezultata in urma arderii, fie ea si in cantitate destul de mica.

Utilizatorii trebuie sa constientizeze ca toate centralele dau caldura, unele costa mai mult, altele mai putin. Diferenta o face modul in care trebuie intretinute, adica interventia asupra lor. Unele modele functioneaza cu peleti calitativi, de brad, altele pot functiona si cu peleti din reziduri vegetale (biomasa). Peletii din biomasa pot fi si cu 50% mai ieftini decat cei calitativi, dar difera si puterea lor calorica. Totul tine de gasirea raportului cost/beneficiu adus de echipament. Daca sunt suprafete mari de incalzit si sunt consumuri mari, este rentabil sa achizitionezi o centrala care arde biomasa sau peleti combinati cu boabe de porumb, ca tot este un trend in materie. Daca ai nevoie de o centrala cu capacitate mai mica, diferenta de pret intre o una care arde peleti calitativi si una care arde biomasa este posibil sa nu o amortizezi intr-o perioada de 10 ani. De exemplu, o centrala de 7000-8000lei, pe care o cureti o data pe saptamana, folosind peleti calitativi, poate sa fie mai avantajoasa decat una de 15-20000 lei, pe care o cureti o data la cateva luni (neluand in calcul golirea cutiei in care se depoziteaza cenusa). La fel ca si la autoturisme, confortul se plateste.

La nivel european, obligativitatea ca sistemele de incalzire sa nu mai foloseasca combustibil solid sub forma de carbuni sau lemne o sa intre in vigoare in anii urmatori. Se doreste diminuarea emisiilor de CO2 si a particulelor in suspensie.

Dupa cum stim, peletii sunt un combustibil ecologic, au o ardere aproape completa, in functie de componenta lor. Peletii calitativi, din lemn, au cenusa sub 0.7%. Toata discutia, referitor la gradul de poluare, tine de echipamentul in care sunt arsi. Sunt centrale care ard peletii la temperaturi situate intre 800-1200°C si centrale mai performante, care ard peletii la temperaturi de peste 1200°C.

Din discutiile avute cu majoritatea persoanelor care detin centrale peleti, consumurile, in functie de suprafata incalzita, se situeaza intre 1,5 tone si 6 tone de peleti pe an. Am considerat an, o perioada in care sunt utilizate sistemele de incalzire situata intre 1 septembrie si 30 aprilie.

Consumul de peleti este influentat de foarte multi factori, de la volumul aerului de incalzit, la gradul de izolare, etansarea incaperilor, pozitionarea geografica a constructiilor, suprafetele vitrate si nu in ultimul rand instalatia termica, pe care multi o neglijeaza. Vom lua in calcul o temperatura interioara de 22°C in locuintele cu un grad de izolare mediu, o constructie din blocuri ceramice sau BCA, cu izolatie exterioara de 10cm de polistiren si inaltimea pana la tavan de 2,5m. Un rol important il constituie izolarea plafonului, pe unde exista o pierdere destul de mare de caldura.

Pentru case cu suprafete de pana in 100mp, consumul anual de peleti este pana in 2 tone. Cei care detin case cu suprafete intre 100 si 150mp, au consumat in jur de 3,5 tone pe an, cei cu suprafete cuprinse intre 150-220mp consuma in jur de 4 tone, iar intre 250- 300mp, consumul poate ajunge si la 5-6 tone de peleti pe an. Este foarte important ca utilizatorii de centrale pe peleti sa constientizeze ca nicio locuinta nu are un necesar termic ca o alta si ca fiecare are particularitatea ei. Un rol important il are dimensionarea instalatiei, pe care multi o proiecteaza fara niciun calcul de specialitate.

Optimizarea costurilor cu incalzirea se poate face si daca luam in calcul achizitionarea peletilor inainte de sezonul de iarna. Drept urmare, sunt distribuitorii mari, care vand in magazinele de bricolaj si sunt micii producatori, cu businessuri de familie, care vand direct catre clienti finali. De obicei, in perioada de primavara - vara, preturile pot fi mai mici si cu pana la 30%. Momentan, piata nu este stabilizata. Totul tine de comportamentul consumatorului. Micii producatori, ca sa supravietuiasca, au nevoie de vanzarea unei cantitati minime de peleti pe luna. Daca in perioada sus-mentionata nu au vanzari, cheltuielile trebuie acoperite din profitul marit, ulterior. Mai exact, daca nu au vanzari, trebuie sa faca stocuri, banii sunt blocati, au costuri mai mari, ceea ce se propaga in pretul de vanzare din sezon. Daca acestia ar fi sustinuti, beneficiile sunt de ambele parti. Ei isi pot acoperi costurile lunare pe tot parcursul anului, iar pretul peletilor va fi mai mic. Pentru persoanele care doresc un cost mai mic al incalzirii, folosind o centrala pe peleti, trebuie luata in calcul varianta achizitionarii peletilor din timp, a unei cantitati suficiente pentru intreaga iarna. Depozitatul nu ar trebui sa fie o problema, pe un palet de 1mx1m incap aproximativ 1,2 tone de peleti.

La capitolul costuri intra si serviciile postvanzare. Adica termenele de interventie in garantie si postgarantie, costurile cu instalarea si punerea in functiune, reglarea sistemului pentru a functiona cu tipul de peleti utilizat.

Pentru orice fel de informatie referitoare la sistemele de incalzire pe baza de peleti, poti contacta echipa centralemareli.ro, care reprezinta in Romania unul dintre cei mai mari producatori europeni de centrale termice pe peleti, ce ofera echipamente cu un raport calitate/pret de luat in calcul, distribuind direct catre clienti finali.