CEO nou si investiții record pentru Cosmopolis, cel mai mare ansamblu rezidențial din România

Pentru 2022, compania are alocate investiții record - de peste 30 milioane de euro - și își propune construcția a cel puțin 500 de unități noi, alături de un nou strip mall și extinderea infrastructurii rutiere.

Ozan Tuncer devine noul CEO al Cosmopolis, cel mai mare proiect rezidențial din România construit după 1989, cu peste 14.000 de locuitori. Ozan Tuncer va prelua această funcție de la Ahmet Buyukhanli, care rămâne acționar principal Opus Land Development, dezvoltatorul Cosmopolis. În 2022, compania are alocate investiții de 30 milioane de euro și își propune construcția a cel puțin 500 de unități noi, alături de un nou strip mall și extinderea infrastructurii rutiere.

“După 14 ani de când am pus bazele acestei comunități unice în România, Cosmopolis trece într-o nouă etapă de dezvoltare. Am depășit pragul de 14.000 de rezidenți, suntem prima opțiune în materie de locuințe noi în nordul Capitalei, iar toți acești ani de dezvoltare susținută au dovedit că ne concentrăm pe vânzarea unui stil de viață, nu doar metri pătrați. Ozan Tuncer este alături de noi de aproape 10 ani, îndeplinind cu succes rolul de Chief Financial Officer. Am încredere că este cea mai potrivită persoană să preia rolul de CEO și să ducă mai departe planurile de dezvoltare ale Cosmopolis, păstrând viziunea și misiunea Cosmopolis,”, a declarat Ahmet Buyukhanli, acționarul principal al Opus Land Development.

Ozan Tuncer este absolvent al Facultății de Economie. El și-a început cariera profesională în anul 2000 în Meteksan Sistem, o companie din grupul Bilkent Holding. Meteksan a fost principalul integrator IT din Turcia, activ în principal în industriile de apărare, educație și financiare. În 2005 a fost numit director financiar al Meteksan România pentru prima activitate a grupului în străinătate. În 2009 s-a alăturat Synergy Construct, un antreprenor general de top din România, activ în proiecte rezidențiale, comerciale și industriale. A deținut funcția de Chief Financial Officer al Synergy până în 2012, când s-a alăturat Opus Land Development în calitate de CFO.

“Sunt deosebit de onorat. Am fost prezent încă din primii ani ai Cosmopolis, am văzut cum a prins viață și cum s-a dezvoltat în ceea ce este astăzi cel mai mare proiect imobiliar din România, un concept unic. Sunt unul dintre cei 14.000 de rezidenți care atribuie Cosmopolis și titulatura de acasă. Obiectivul profesional este ca și în 2022 Cosmopolis să rămână cel mai important etalon pe piața imobiliară”, a declarat Ozan Tuncer, noul CEO al Cosmopolis.

În 2022, Opus Land Development a alocat investiții de 30 milioane de euro și își propune construcția a cel puțin 500 de unități noi în Cosmopolis, atât apartamente cât și vile, alături de un nou strip mall și extinderea infrastructurii rutiere.

Cosmopolis, cel mai amplu proiect rezidențial din România construit după 1989, va ajunge la finalul acestui an la peste 5.000 locuințe finalizate și o comunitate de peste 15.000 de locuitori, în urma unor investiții cumulate de peste 350 de milioane de euro, una dintre cele mai mari investiții realizate într-un proiect imobiliar din România.