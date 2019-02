Chitaristul Steve Morse de la Deep Purple a anunțat că trupa va înregistra albumul cu numărul 21

Declarația lui Steve Morse vine în contextul în care cel mai recent material de studio al trupei este „Infinite”, apărut în 2017, despre care s-a spus la momentul respectiv că ar putea fi ultimul al grupului. Discul a fost promovat printr-un turneu care a început la Bucureşti în mai 2017 şi s-a intitulat „Long Goodbye”, relatează News.ro.

Morse a precizat pentru site-ul Andertons Music Co. că îşi continuă colaborarea cu supergrupul progressive Flying Colors. „Începem două albume - unul cu Flying Colors şi unul cu Deep Purple. Şi ştiu că vor fi mai multe concerte Deep Purple decât cele anunţate deja, aşa că nu le spuneţi că v-am spus... Anul acest ar putea fi Statele Unite, dar nu este nimic antamat. Merg pe zvonuri”.

Deep Purple a fost înfiinţată în Hertford, Anglia, în 1968. Între muzicienii care au făcut parte din grup, de-a lungul timpului, se numără Jon Lord (clape), Ritchie Blackmore (chitară, cofondator) şi David Coverdale (voce). Trupa a fost inclusă, în 1975, în Guinness Book of World Records, ca „cea mai zgomotoasă formaţie din lume”. Albumele grupului au fost vândute în peste 120 de milioane de copii în întreaga lume. Între cele mai importante apariţii discografice semnate Deep Purple se numără: „Deep Purple in Rock” (1970), „Fireball” (1971), „Machine Head” (1972), „Burn” (1974), „Stormbringer” (1974) şi „Perfect Strangers” (1984). Formaţia a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2016.