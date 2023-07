Ciclism: A fost cea mai bună zi din viaţa mea, a spus Vingegaard după contratimpul de marţi

Ciclistul danez Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), care a câştigat autoritar, marţi, etapa a 16-a a Turului Franţei, un contratimp individual de 22,4 km între Passy şi Combloux, a afirmat la finalul etapei că a fost ''cea mai bună zi'' din viaţa sa pe bicicletă, consolidându-şi poziţia de mare favorit la victoria finală în "Marea Buclă", informează AFP, potrivit Agerpres.

"Nu am o explicaţie, doar am dat ce aveam mai bun. Sunt foarte mulţumit de performanţa mea. Este cea mai bună zi din viaţa mea pe bicicletă. Am simţit de la început că pedalez bine, chiar m-am uitat la înregistratorul meu de viteză şi m-am gândit că este defect, atât de repede mergeam. Planul a fost să încep în forţă, dar să nu dau totul apoi pentru a nu ceda, urmând să recuperez la coborâre. Iar apoi, să dau tot ce pot la urcare. Şi a mers perfect. Sunt mândru de performanţa mea", a spus Vingegaard.

"Astăzi (marţi, n. red.) m-am surprins pe mine, pentru că nici nu speram la o asemenea performanţă. Dar Turul încă nu s-a încheiat. Mai sunt multe etape dificile. Vom discuta despre strategia pentru zilele viitoare. Vom avea un plan şi vom continua să ne batem până la Paris", a adăugat rutierul danez.

Vingegaard (Jumbo-Visma) a câştigat de manieră categorică etapa a 16-a, devansându-l cu un minut şi 38 de secunde pe rivalul său sloven Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), şi şi-a consolidat poziţia de lider la general. Vingegaard, laureatul ediţiei trecute a Turului Franţei, are un avans de 1 min 48 sec faţă de sloven, dublu câştigător al Marii Bucle.