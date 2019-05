Cine sunt ambasadorii din spatele dezastrului din Diaspora: oamenii numiți de Klaus Iohannis

Românii din diaspora au stat la cozi uriaşe pentru a vota la alegerile europarlamentare și referendumul pe justiție. Cele mai mari cozi au fost la secţiile din Italia, Spania, Germania, Franța și Marea Britanie.

Klaus Iohannis, PNL și Alianța USR Plus au reproșat Guvernului că nu a gestionat situația, astfel încât toți românii din străinătate să poată vota. Mai mult, liderii opoziției au cerut demisia guvernului și a ministrului de Externe, Teodor Meleșcanu. În apărarea sa, Meleșcanu a spus că și el a stat la coadă la New York și a așteptat 55 de minute să voteze. Referitor la o posibilă demisiei, ministrul de Externe a precizat că nu are ce să își reproșeze.

Tot Meleșcanu a spus că România și-a atins limitele în ceea ce privește capacitatea de organizare a votului din străinătate și a explicat că este nevoie de introducerea votului prin corespondență sau vot electronic, adică de schimbarea legislației.

SURSE - Viorica Dăncilă a negociat după alegeri cu liderii filialelor județene: PSD nu iese de la guvernare

Însă cine sunt ambasadorii celor cinci state din Europa unde s-au format cozi uriașe și cine i-a numit?

Italia - George Gabriel Bologan, numit de Klaus Iohannis în 2016: fost Consul general la Milano. Absolvent de filosofie şi teologie, a fost jurnalist acreditat pe lângă Sfântul Scaun. A intrat în MAE în 2003 şi a mai activat în cadrul Ambasadei României de la Roma, ocupându-se de comunitatea românească din Italia.

Spania - Gabriela Dancău, propusă de Klaus Iohannis în 2016: fosta şefă a Consulatului General al Românei la Lyon-Franţa. A deţinut şi postul de director al Direcţiei Relaţii Consulare din Ministerul Afacerilor Externe. Are un master în relaţii internaţionale aprofundate la Centre d'Etudes Diplomatiques et Strategiques-Paris.

Franța - Luca Niculescu, numit de Klaus Iohannis în 2015 - Fost jurnalist

Germania - Emilian Horaţiu Hurezeanu , numit de Klaus Iohannis în 2015– Fost jurnalist

Marea Britanie - Dan Mihalache, numit de Klaus Iohannis în 2016 - Fost consilier prezidenţial. A fost membru al PSD, iar în 2009 a trecut la PNL. Între mai 2012 și noiembrie 2012, a fost Secretar General al Guvernului.