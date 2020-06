Cine sunt (azi) viitorii primari de sector din București?

Suntem în luna iunie și deja am intrat în logica alegerilor locale din capitală. Dacă în editorialele trecute am făcut referire la ce așteptări ar trebui să avem de la viitorul primar al Bucureștiului (sau actualul), de data asta m-am hotărât să analizez sumar situația pe sectoare și să identific cine este favorit, la ora actuală, la câștigarea alegerilor locale, nefiind părtinitor și, evident, neavând vreo afinitate politică. De asemenea, ca orice iubitor de democrație și de dezbatere, sper ca bucureștenii să se prezinte în număr cât mai mare la urna de vot - în 2016 doar 33% a fost prezența la vot.

Așadar:

- Sectorul 1 - fără doar și poate cel mai bogat sector al Capitalei, bugetându-și în 2020 cheltuieli de 2 mld. lei la venituri de 1,8 mld. lei, cu mai bine de o treime din cheltuieli ducându-se către învățământ. Ei bine, în "capitala capitalei" se preconizează o nouă victorie a actualului primar social-democrat Daniel Tudorache, care anterior acestei funcții a ocupat poziția de deputat în Parlamentul României, iar înainte de asta a fost viceprimar al Primăriei Sectorului 1.

De ce?

Tudorache are, în mare parte, sprijinul persoanelor trecute de 45 de ani care domiciliază în sectorul 1 și care, unii dintre ei, au o afinitate mai veche pentru PSD. Ca și realizări avute în timpul mandatului lui Tudorache, putem enumera reabilitarea Complexul Medical Multifuncțional “Caraiman” și aducerea acestuia la standarde europene, continuarea programului de reabilitare a blocurilor plus reabilitarea ghenelor de gunoi, dar și reabilitarea lifturilor. Din ce s-a observat, Tudorache a pus accent pe sprijinul educației în acest mandat...

Însă lucrurile se complică când ne gândim la locurile 2 și 3, acolo unde unii chiar că poate exista chiar și o egalitate între USR și PNL. Sau poate USR-ul să treacă peste. Clotilde Armand, din partea USR, se bucură în sectorul 1 de o popularitate destul de interesantă (nu prea înțeleg de ce), iar la PNL lucrurile sunt împărțite între Tănase Stamule și Sebastian Burduja, amândoi cotați candidați liberali la fotoliul de primar al sectorului 1. Sperăm, totuși, ca liberalii să iasă în față, să comunice și să-și asume/prezinte cu adevărat candidatul!

Rezultat 2016: Tudorache (PSD) 31%, Armand (USB) 28%, Nazare (PNL) 19%

- Sectorul 2 – victorie clară a PNL, Dan Cristian Popescu! De altfel, și dacă va candida independent, tot va câștigă. Singurul viceprimar liberal din Capitală, D. C. Popescu a fost nominalizat candidat oficial încă de anul trecut de către Biroul Politic al PNL Sector 2, acesta bucurându-se de o popularitate mare, atât în rândul tinerilor, cât și în rândul persoanelor în vârstă din sectorul 2, iar asta prin felul lui de a conduce, din postura de viceprimar, propunând și reușind să convingă (încă de la începutul mandatului) Consiliul Local ca toate contractele și toate plățile făcute de Primăria Sectorului 2 să fie publice pe site-ul Primăriei. A fost un scandal monstru atunci!

Dan Cristian Popescu este cotat, conform sondajelor făcute înaintea pandemiei, ca singurul liberal care va câștiga în Capitală. Mai mult, actualul „vice" a punctat foarte bine în această perioadă fiind primul lider local care a redeschis parcurile, fiind în prima linie în lupta cu pandemia și asumându-și rolul de conducător al sectorului 2.

Pentru cei care nu mai țin minte, Popescu a mai candidat și în 2016, însă valul de simpatie de atunci, pro-PSD, plus faptul ca la sectorul 2 s-au bătut cele mai multe partide (PSD, PNL, USR, PMP, PER, ALDE) a dus la câștigarea de către pesediști a Primăriei Capitalei, a tuturor primăriilor de sector, dar și a alegerilor parlamentare. Însă, atenție mare, atunci la nivelul Bucureștiului, fostul deputat Popescu a obținut o reușită la sectorul 2, ceea ce a condus la un caz unic la nivelul Capitalei - PNL sector 2 are mai mulți consilieri decât PSD.

Locurile 2 și 3 - aici putem avea mici similarități cu sectorul 1, adică o diferență foarte mică, de câteva procente. Din partea USR Sector 2 va candida Radu Mihaiu, președintele USR Sector 2, apropiat de europarlamentarul Cristian Ghinea, antreprenor IT și fost secretar de stat în guvernul Cioloș. Din partea PSD... nu se știe! Liderul filialei este Rodica Nassar, fost secretar de stat în Ministerul Sănătății și deputat în Parlamentul României din anul 2000, însă din informațiile pe care le am, aceasta nu ar dori să candideze la postul de primar. Tot la fel: PSD, ar fi bine să ne trezim și să ne asumăm un candidat. Rămâne de văzut...

Rezultat 2016: Toader (PSD) 32%, Popescu (PNL) 23%, Bugner (USB) 16%

- Sectorul 3 - victorie Robert Negoiță. Intrat în viața politică în 2004, fost președinte al tineretului social-democrat, fost deputat, edil încă din 2012 și, nu în ultimul rând, președintele Asociației Municipiilor din România (AMR), rămâne candidatul cu cele mai mari șanse la victorie în sectorul 3, iar asta se traduce și prin lipsa unui adversar puternic și cu notorietate care măcar să mimeze că ar vrea să-l învingă. Și mai e ceva: Negoiță s-a certat cu Dragnea în trecut, au existat niște meciuri grele în interiorul PSD-ului din cauza edilului, iar pe acest fond primarul a reușit să mai “înscrie” câteva puncte.

În timpul celor două mandate, Negoiță a construit o parcare subterană sub bulevardul Decebal (o mare realizare!), a modernizat parcul IOR, școli și grădinițe, a izolat termic mai multe blocuri, a construit școli sau grădinițe noi, s-au modernizat trotuarele principalelor bulevarde și a ridicat câteva săli de sport. Sectorul 3 a început să arate ca un sector verde, chiar dacă în continuare mai are probleme de rezolvat. Totodată, această parte din București a reușit să fie o atracție și pentru dezvoltatorii imobiliari, iar în 2016 s-a construit un mall în parcul IOR.

Locul 2 - PNL - Antonel Tănase. Actualul Secretar General al Guvernului, apropiat de Ludovic Orban.

Locul 3 - USR - Ana Ciceală. Consilier municipal, apropiată de Nicușor Dan.

Rezultat 2016: Negoiță (PSD) 60%, Wring (USB) 17%, Pocora (PNL) 9%

- Sectorul 4 - aici nici nu mai are rost să spunem ceva, ne luăm jucăriile și plecăm acasă! Victorie certă și categorică a lui Daniel Băluță. Și pe merite! În ultimii ani nu cred că am auzit vreodată vreun politician să-l vorbească de rău, fie că era din PNL, USR, ALDE sau orice alt partid. Pur și simplu nu avea rost să vorbească aiurea...

Medic stomatolog la bază, intrat în lumea administrației publice încă din 2012, când a fost ales consilier local, Băluță a câștigat foarte multă experiență în perioada în care acesta a fost viceprimar și primar interimar (2013-2016). Așa de bine s-a pus la punct cu lucrurile, încât în 2019 a fost declarat „Primarul Anului” la Gala Smart City Industry Awards, pentru promovarea proiectelor de tip “smart city” implementate în sector. Mai mult, administratorul public al Sectorului 4, Ioan Gâf-Deac, a primit premiul de “City Managerul Anului 2019”. Meritele au fost, în mod cert, recunoscute și au fost apreciate cele mai eficiente soluții inteligente, menite să le facă viața oamenilor mai ușoară. Măsuri „smart” implementate: posibilitatea achitării taxelor și impozitelor direct de pe telefon sau din fața calculatorului, locuri de parcare ce pot fi închiriate exclusiv online, intersecții inteligente - Sectorul 4 a fost marele câștigător al galei.

Alte reușite ale lui Băluță și a echipei lui (omu' și-a făcut și o echipă bună de tot): construirea de la 0 a unui spital de stomatologie (unic în București), investiție la Spitalul "Bagdasar-Arseni" - o nouă unitate de primiri urgenţe şi centru de arşi, construirea de la 0 a unei stații de metrou (realizată din fonduri europene nerambursabile), realizarea de rețele de stații de încărcare a autovehiculelor electrice plus aplicații și facilități pentru proprietarii de autovehicule electrice din Sectorul 4, parcări tip Park&Ride, întreținerea parcurilor, siguranța și ordinea publică îmbunătățită semnificativ, iluminat public cu consum redus de energie (LED).

Locul 2 - PNL - Pavel Popescu. Actual parlamentar.

Locul 3 - USR - Antonio Andrușceac

Rezultat 2016: Băluță (PSD) 39%, Sava (PNL) 22%, Dobrev (USB) 18%

- Sectorul 5 - Hmm, complicat! Lupta se va da între PSD și PNL. Cu actualul primar Daniel Florea, din partea PSD, care a continuat politica de asistență socială în această parte săracă a Bucureștiului, dar și lipsa de investiții, obicei vechi de-al lui Marian Vanghelie. Au fost câteva mici reușite, pe ici, pe colo, dar puține... Din partea liberalilor se pare că nu va mai candida avocatul Cristian Băcanu, actualul președinte PNL Sector 5, ci Dan Croitoru, unul dintre oamenii apropiați ani buni de Marian Vanghelie. Frumos, nu-i așa? Din păcate, se pare că sectorul acesta rămâne încă într-o idee a hibernării. Pururi... Iar asta, din nefericire, pentru că USR-ul nu pare sa aibă vreun interes să se bată pentru Primăria Sectorului 5. Totuși, există o mică rază de lumină la capătul unui tunel lung: varianta PRO România, Ștefan Pirpiliu. Acest candidat poate genera o surpriză în această lupta oarbă. Evident, dacă partidul lui Ponta alege să-l susțină cu adevărat. Din punctul meu de vedere, în Sectorul 5 PRO România are cel mai favorabil electorat din București. Șansa lor e doar aici...

Rezultat 2016: Florea (PSD) 36%, Raețchi (PNL) 26%, Vanghelie (PDS) 21%

- Sectorul 6 - Mutu = Ciucu. La 6 va fi, poate, cea mai animată campanie. Mutu (PSD) vs Ciucu (PNL) vs Florescu (PMP) vs Gâdiuță (USR). Gabriel Mutu a reușit sa demareze și chiar să și finalizeze câteva proiecte, iar acum în ultimul an a repornit anveloparea termică a blocurilor. Așa, poate, și-a consolidat mandatul de primar câștigat în 2016. Pe de altă parte, Ciprian Ciucu, principalul challenger, îi poate pune serioase probleme primarului în funcție, beneficiind și de voturile electoratului USR, acesta definindu-se până acum mai degrabă USR-ist decât liberal. Actual președinte al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Ciucu a lucrat în administrația publică, pentru Președinția României, Ministerul Administrației Publice și Consiliul Economic și Social. Din 2003 a ales societatea civilă, de unde a promovat politici educaționale si a dezvoltat proiecte anti-corupție (Centrul Educația 2000+, Fundația pentru Dezvoltarea Societații Civile). A fost membru al think-tankului Centrul Român de Politici Europene și a făcut parte parte din grupul de advocacy al Delegației Uniunii Europene - Team Europe. Lupta e strânsă acolo sus, între pozițiile 1 și 2, însă și Florescu de la PMP va face mare deranj mediatic. Atât în 2012, cât și în 2016, acesta a aruncat campaniile electorale în aer nedându-se în laturi de la nimic și făcând un zgomot infernal, bruind competiția și neavând niciun scrupul în lupta electorală.

Prima șansă o are primarul în funcție, dar nu este nici pe departe o bătălie câștigată a acestuia!

Rezultat 2016: Mutu (PSD) 37%, Daneș (USB) 20%, Florescu (indep.) 16%

