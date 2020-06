Marcel Ciolacu acuză Guvernul Orban: O să aduc documente

Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri la DcNews că liberalii spun că nu sunt bani să se mărească pensiile și alocațiile așa cum spune legea, dar au găsit bani să facă anumite plăți anticipate.

„S-a creioanat ca nu sunt bani. De ce s-au facut plati in avans in ianuarie, februarie si martie, la restituirea proprietatii? Cui s-au facut? Trebuia sa fie facute in august, septembrie, octombrie. O sa aduc si documente in acest sens. Trebuie sa explice ministrul Finantelor de ce s-au facut”, a zis Ciolacu.

