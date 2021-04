Marcel Ciolacu ar pescui iar cu Liviu Dragnea (video)

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat sâmbătă, la Digi24, că este posibil să mai meargă cu Liviu Dragnea la o partidă de pescuit.

„Nu am comunicat telefonic (de cand a ajuns la inchisoare). Imi pare rau unde este. Nu comentez o decizie a justitiei. Am o parte clar umana, cred ca se sesizeaza acest lucru, este posibil sa mergem la o partida de pescuit daca ii va face placere sa meara cu mine la o partida de pescuit. Nici nu vad ceva rau in acest lucru”, a spus liderul PSD.

Povestea știucii la PSD

25-26 martie 2017. Într-o barcă verde, pe lacul Belina, Sorin Grindeanu învață să prindă știuci. Pescar-șef și instructor este Liviu Dragnea. La vâsle - Marcel Ciolacu. Grindeanu e premier, Dragnea e lider PSD, Ciolacu conduce organizația din Buzău.

Partida de pescuit are loc după o ședință PSD în Tulcea. Grindeanu plecase la București, dar Ciolacu a insistat să vină și el la 'inițierea' în pescuit. Dragnea a prins 17 știuci, Grindeanu – 9. La sfârșit le-au dat drumul peștilor. „Catch and release”, a zis Dragnea.

Camarazii au înnoptat o seară pe lacul din Teleorman, lângă comuna Seaca. După ce Dragnea, pescar înrăit, l-a învățat pe Grindeanu cum să nu-și agațe hainele când folosește lanseta, fostul premier PSD l-a invitat să-l învețe să schieze. Prima lecție promisă lui Dragnea: cum să cazi.

Episodul a devenit public după ce pescarii și vâslașul și-au făcut poze și Liviu Dragnea le-a postat pe pagina lui de Facebook.