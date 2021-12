Ciprian Marica, mesaj de Ziua Naţională: Am fost norocos, am luptat cu tricolorul pe piept, am câştigat şi am plâns pentru tine dragă Românie

Fostul atacant Ciprian Marica a transmis un mesaj emoţionant pe Facebook, în care îşi exprimă dragostea pentru România şi spune cât de mândru a fost să joace sub tricolor, potrivit news.ro.

"România? Pentru mine înseamnă acasă! Înseamnă mândria de a putea cânta imnul românesc înainte fiecărui meci Am fost norocos, am luptat cu tricolorul pe piept, am câştigat şi am plans pentru tine draga Românie şi m-am regăsit în fiecare român care te iubeşte! A fost cea mai mare onoare!

LA MULŢI ANI ROMANIA! LA MULŢI ANI DRAGI ROMANI!", a scris Marica pe Facebook.

Ciprian Marica are 36 de ani şi 72 de meciuri sub tricolor.