Ciprian Tătăruşanu: Ar fi o dezamăgire să nu ne calificăm la campionatul european

Portarul Ciprian Tătăruşanu a declarat că ar fi o dezamăgire ca echipa naţională să nu se califice la Euro-2020, în condiţiile în care România organizează meciuri la turneul final.

"Mitriţă a fost chemat, a jucat foarte bine, a dat două goluri şi cu asta basta. Este normal să fie tristeţe în vestiar când iei gol în minutul 93, dar avem în continuare şanse şi trebuie să credem în ele până la capăt. Putem să învingem Suedia, am fost foarte aproape să învingem Norvegia şi cred că sunt de aceeaşi valoare. Atmosfera în tribune a fost superbă, 9n.r. - copiii) ne-au susţinut pe toată durata partidei, a fost super, o atmosferă de vis. Gata meciul, a trecut, trebuie să ne gândim la următoarea dublă. Ar fi o dezamăgire să nu ne calificăm la campionatul european, pentru că ne-am dorit foarte mult şi cred că am arătat la fiecare meci o atitudine potrivită. Ar fi păcat să nu participăm când turneul final este organizat de noi. Azi toţi ne-am dorit să câştigăm, am dat totul, am alergat 95 de minute, dar nu s-a putut mai mult. Normal, când ratezi un penalti eşti afectat, dar se întâmplă să mai ratezi câte un penalti", a declarat Tătăruşanu.

România a terminat la egalitate, scor 1-1 (0-0), meciul disputat, marţi, pe Arena Naţională, cu Norvegia, în etapa a VIII-a a Grupei H a preliminariilor Euro-2020. Puşcaş a ratat un penalti, în minutul 52. România rămâne pe locul al treilea al grupei.

Au marcat: Mitriţă '62 / Sorloth '90+2.

În minutul 51, Mitriţă l-a deschis pe Bancu în careul oaspeţilor, iar Berge l-a busculat pe jucătorul Universităţii Craiova. Arbitrul a dictat penalti. Puşcaş a executat lovitura de la 11, dar Jarstein a respins în corner, în minutul 52.

În minutul 64, Florin Andone a trimis balonul cu capul în bară.

La această partidă au asistat 29.854 de copii şi însoţitori ai acestora, după ce UEFA a sancţionat echipa României cu un meci cu porţile închise.