Ciprioții sar în ajutorul familiilor de evrei

După ce am văzut,timp de 2 zile,veștile cutremurătoare din Israel, împreună cu soțul meu, am decis să oferim unei familii de evrei, cazare, fara obligații, free of charge ,in casa noastră. Avem 2 dormitoare libere, plus living room cu o canapea extensibila si toate facilitățile, 2 bai, verande si gradina. Repet, nu intra in discuție plata. Asiguram si cele 3 mese/zi. Singura doleanță, să iubească animalele ! Avem 2 câini de talie medie, 2 fete educate, care stiu doar sa fie pupacioase. Știu ca in Cipru sunt multi cetățeni evrei care au fost in vacanta la data când au început atacurile palestinienilor si cum zborurile spre Israel sunt anulate, suntem fericiți sa putem ajuta o familie cu cazare si masa, pe perioada nedeterminata. Este mesajul postat pe o retea de socializare si preluat de animanews.org