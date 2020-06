Claudia Pătrășcanu, nora lui Niculae Bădălu, povestește cum era ruptă în bătaie de fiul liderului PSD: 'Au fost lucruri grele, întâmplări urâte'

Claudia Pătrășcanu, nora lui Niculae Bădălău, unul dintre cei mai importanți lideri din PSD, a relatat cum era ruptă în bătaie de fiul deputatului, pe vremea când locuiau împreună. Cântăreața și Gabi Bădălău se află în plin proces de divorț.

Întrebată dacă este adevărat ce a scris presa despre scandalurile din familia sa și despre faptul că ar fi fost agresată fizic, Claudia Pătrășcanu a răspuns:

"Au fost. Vă dați seama, nu-mi face bine să mă gândesc și să-mi reamintesc de cele întâmplate, pentru că cumva am trecut peste și ușor-ușor sunt spre vindecare. Au fost lucruri grele, întâmplări urâte, dar tot ce s-a întâmplat și fiind vorba despre o instanță, clar, se vor regăsi la dosar.

Am tot spus că lucrurile se vor schimba, că va fi bine, m-am tot rugat neîncetat, dar niciodată nu mi-am dorit ca eu și copiii să plecăm vreodată din casa unde ei s-au născut, unde ei au crescut, dar dacă așa s-a vrut ca noi să plecăm din casă... Pentru că am fost dați afară din casă, nu am plecat eu niciodată.

Și n-aș fi făcut lucrul acesta. Dar, dacă aș fi fost înțeleasă și s-ar fi dorit acel divorț. A fost mai ușor să spună: 'Vreau să dispari din casa aceasta'", a povestit, la Antena 3, Claudia Pătrășcanu.

Cei doi au decis să divorţeze la începutul acestui an, după un mariaj din care au rezultat doi copii.

