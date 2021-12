Claudiu Năsui (USR) promovează mesajele unui fost legionar

Deputatul USR Claudiu Năsui a distribuit pe pagina sa de Facebook mesajele unui fost legionar. Năsui susține că suntem cu adevărat norocoși că putem să ne bucurăm de Crăciun în libertate, în timp ce distribuie mesajul de pe pagina de Facebook Sfinții închisorilor.

„Suntem cu adevărat norocoși că ne putem bucura de Crăciun în libertate. Să nu uităm niciodată jerfta celor care au crezut în speranța României la o viață mai bună”, a spus Claudiu Năsui, pe pagina sa de Facebook.

Mesajul din postarea la care face referire Năsui îi este atribuit lui Dumitru Bordeianu, fost legionar. Este vorba de un citat din cartea scrisă de Bordeianu, intitulată Mărturisiri din mlaștina disperării.

Cine a fost Bordeianu?

Dumitru Bordeianu, student la Medicină, a fost arestat în vara anului 1948, deoarece făcea parte din Corpul Studenţesc Legionar al universităţii ieşene. El a fost eliberat abia în anul 1964, după ce a fost mutat prin închisorile Galata, Suceava, Piteşti, Gherla şi Aiud.

Dumitru Bordeianu s-a născut la data de 15 august 1921, în localitatea Drăguşeni, din judeţul Botoşani. Acesta şi-a petrecut tinereţea după gratii deoarece făcea parte din Mişcarea Legionară, relatează Adevărul.ro.

În toamna anului 1946, în timp ce se afla la Iaşi unde studia medicina, Bordeianu a aderat la Corpul Studenţesc Legionar al univeristăţii ieşene. În noaptea de 14 spre 15 mai 1948, „poliţia” lui Antonescu a început arestările legionarilor.

Dumitru Bordeianu a scăpat în primă fază, deoarece el nu a fost căutat la Iaşi, ci la casa părintească. Aflând că este căutat, el s-a ascuns la familia unor prieteni, însă s-a întors la Iaşi pentru a-şi da examenele.

„Întorcându-mă apoi în Iaşi, ca să îmi susţin unele examene la facultate, un coleg de liceu şi de clasă, care locuia în aceeaşi curte cu mine, m-a denunţat la Siguranţă. Astfel că, în dimineaţa zilei de 12 iunie 1948, am fost arestat de doi comisari, un comisar ajutor şi un sergent de stradă, înarmat cu un pistol – mitralieră. Aceşti poliţişti m-au căutat, pe la miezul nopţii, la gaza unde locuiam, pe strada Săulescu, nr.18. Aici au intimidat şi ameninţat cu pistolul pe cei trei fraţi ai mei, ca să spună unde sunt ascuns. După vreo oră de ameninţări cu pistolul, fratele cel mai mic, Constantin, de numai 11 ani, le-a spus unde mă aflu, crezând că îl împuşcă dacă nu spune unde sunt ascuns. Imediat apoi poliţiştii i-au arestat pe toţi trei şi au venit cu ei la casa unde eram ascuns. (...) Şeful a strigat la geam să nu încerc să fug, pentru că în stradă sunt arestaţi sub pază cei trei fraţi. Atunci m-am gândit la mama şi m-am predat”, a povestit Dumitru Bordeianu în cartea sa „Mărturisiri din mlaştina disperării”. Acesta a fost introdus în închisoarea Galata, o fostă mănăstire de călugări, situată pe un deal din Iaşi, ce a fost transformată în penitenciar. Într-o singură seară, închisoarea a fost umplută cu noi arestaţi. „La sfârşitul celor zece zile, am fost scoşi din celule, noaptea târziu, pe o vreme ploioasă, vreo douăzeci de arestaţi, sub o severă pază militară şi duşi într-un cimitir. Fiind întuneric beznă, cei care ne escortau aveau felinare în mâini. Printre aceştia, în afară de militari, erau şi câţiva civili. Ajunşi în cimitir, ne-au fost arătate mai multe gropi, proaspăt săpate, asemănătoare gropilor comune. În faţa acestei macabre privelişti, mulţi dintre noi erau convinşi că în acea noapte vom fi executaţi”, a mai arătat legionarul.