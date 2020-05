Clienţii Băncii Transilvania pot solicita deschiderea unui cont de PFA prin BT Visual Help

Opţiunile noi din BT Visual Help ajută clienţii să aplice pentru facilităţi care îi ajută să gestioneze provocările acestei perioade, cum ar fi amânarea plăţii ratelor sau deschiderea unui cont de PFA (persoană fizică autorizată) pentru a primi indemnizaţia de şomaj, potrivit unui comunicat al Băncii Transilvania, potrivit Agerpres.

Aplicaţia a fost dezvoltată de CallVU şi lansată acum un an, iar pe parcurs i s-au adus constant dezvoltări noi pentru clienţii persoane fizice şi juridice. De atunci au avut loc peste 200.000 de acţiuni prin BT Visual Help.CallVU este unul dintre FinTech-urile internaţionale cu care Banca Transilvania colaborează pentru a lansa experienţe digitale clienţilor. Compania oferă o platformă omni-channel prin intermediul căreia clienţii care iau legătura telefonic cu echipa call center BT sunt ghidaţi către zona de self-banking.

Printre noutăţile BT Visual Help se numără: posiblitatea înregistrării solicitării de amânare a plăţii ratelor la credite; detalii despre facilităţile oferite de BT clienţilor persoane fizice şi juridice afectate de actualul context economic şi social care pot fi consultate pe site-ul băncii; înregistrarea solicitării pentru deschiderea unui cont PFA pentru primirea indemnizaţiei de şomaj; descărcarea listei IBAN-urilor, necesară întocmirii dosarului pentru obţinere şomaj tehnic; ghidare, prin linkuri utile, pentru folosirea BT24 Internet Banking şi Mobile Banking, dar şi pentru plata facturilor direct cu telefonul.



Alte opţiuni pe care BT Visual Help se referă la istoricul tranzacţiilor pentru fiecare cont curent BT pe trei zile; informaţii despre plăţile în rate cu cardurile STAR de la BT; sume blocate şi sumele care urmează să se plătească din cont pentru tranzacţii cu cardurile sau POS-urile altor bănci; detalii despre obligaţiile de plată pentru cardurile de credit BT; informaţii despre conturi - IBAN, sold, valută, număr de puncte de loialitate STAR; blocarea temporară sau definitivă a cardurilor; solicitarea reemiterii unui card după blocarea definitivă; modificarea limitelor de tranzacţionare cu cardul băncii.



Banca explică şi cum se accesează BT Visual Help, în 5 paşi: apelarea numărului de telefon 0264 308 000 sau 0264 308 028 (Call Center BT); selectarea opţiunii BT Visual Help; accesarea linkului primit prin SMS; autentificare; accesarea unei opţiuni din BT Visual Help.