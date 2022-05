Clotilde Armand susţine că a fost retrasă de pe lista de participanţi la evenimentul de la Şcoala Gimnazială Uruguay

"M-am bucurat să văd că Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii - Jill Biden şi Prima Doamna a României - Carmen Iohannis au vizitat Şcoala Gimnazială "Uruguay" din Sectorul 1 al Capitalei. Şcoala Gimnazială "Uruguay" este un proiect la care ţin mult şi pentru care am muncit mult. Un proiect pe care l-am propus săptămâna aceasta la vot în şedinţa de Consiliu Local şi care a trecut cu unanimitate de voturi. Peste 150 de elevi din Ucraina îşi vor desfăşura orele de curs într-un spaţiu special amenajat cu profesori de origine ucraineană sau în sistem online cu şcoli din Ucraina. PS: Am fost anunţată în ultimul moment că am fost retrasă de pe lista de invitaţi participanţi la evenimentul de astăzi cu toate că această şcoală este proiectul Primăriei Sectorului 1. Motivul?! Vă las pe voi să-l ghiciţi. Eu n-am primit nici o lămurire", a scris edilul pe Facebook.Clotilde Armand mai susţine că "sunt multe lucruri care nu se văd în spatele acestei vizite"."Şi din păcate din cauza unor orgolii politice ale unor persoane din vârful statului român este destul de frustrant să vezi cum munca ta şi a echipei tale este atribuită unor personaje care n-au pus umărul deloc la acest proiect. Au venit unii politicieni să-şi băga capul în poză. Nimic consistent. Pentru cine nu ştie: acest proiect educaţional este finanţat integral de la bugetul local al Sectorului 1 şi creat de Primăria Sectorului 1. Astăzi a fost deturnat de nişte politicieni care n-au făcut nimic să ne sprijine. Dimpotrivă. Aş fi preferat să-i văd pe aceştia mai aproape de refugiaţii din Ucraina şi de nevoile elevilor în tot timpul anului. Cu smerenie, cu modestie. Lăsând PR-ul de prost gust la o parte. Poate vom reuşi să înţelegem că suferinţa unui război trebuie să nască mai multă implicare şi empatie faţă de semeni fără să ne mândrim de binele făcut, poate vom realiza că nu mai trebuie politizată educaţia. Doar împreună vom reuşi să progresăm spre binele comunităţii noastre", a adăugat primarul Sectorului 1.Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, Jill Biden, şi soţia preşedintelui României, Carmen Iohannis, au vizitat, sâmbătă, la Şcoala Gimnazială "Uruguay" din Sectorul 1 al Capitalei, care găzduieşte elevi ucraineni refugiaţi.Au fost prezenţi ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, însărcinatul cu afaceri ad-interim al SUA în România, David Muniz, secretarul de stat adjunct pentru Afaceri europene şi eurasiatice Karen Donfried, fostul ambasador american la Bucureşti (2009 - 2012) Mark Gitenstein, în prezent ambasadorul SUA la Uniunea Europeană, şi soţia acestuia, Elizabeth Gitenstein, consilierul prezidenţial Ligia Deca.