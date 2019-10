Cod galben de ceaţă şi burniţă în 16 judeţe în orele următoare

Meteorologii au emis, marţi, o nouă avertizare nowcasting Cod galben de ceaţă şi burniţă, valabilă în următoarele ore pe raza mai multor localităţi din Moldova, Transilvania şi Muntenia, potrivit Agerpres.

Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), până la ora 12:00, în zone din judeţele Bacău, Botoşani, Galaţi, Neamţ, Vrancea, Iaşi şi Vaslui se va semnala, local, ceaţă, fenomen care va reduce vizibilitatea sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri. Trecător, va fi prezentă şi burniţa.De asemenea, până la ora 11:00, în zona joasă a judeţului Buzău se va semnala ceaţă, fenomen care va reduce vizibilitatea sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri. Trecător, va fi prezentă şi burniţa.

În plus, până la ora 10:00, în zone din judeţele Judeţul Brăila, Ialomiţa, Călăraşi şi Ilfov se va semnala, local, ceaţă, fenomen care va reduce vizibilitatea sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri. Trecător, va fi prezentă şi burniţa.



Tot până la ora 10:00, în mai multe localităţi din judeţele Sălaj, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Harghita şi Caraş-Severin se va semnala, local, ceaţă, fenomen care va reduce vizibilitatea sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri.



Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, menţionează ANM.