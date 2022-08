Code Orange for storms in three counties on Monday afternoon

The National Weather Administration (ANM) issued, on Monday, new nowcasting Code Orange storm warnings, valid in localities within three counties.

Thus, until 2:30 p.m., in Bistrita-Nasaud county (localities: Nasaud, Feldru, Rebrisoara, Zagra, Salva, Rebra, Cosbuc and Runcu Salvei), respectively until 3:00 p.m. in the counties of Bacau (especially in: Podu Turcului, Corbasca, Stanisesti, Buhoci, Filipesti, Horgesti, Letea Veche, Glavanesti, Motoseni, Pancesti, Parincea, Saucesti, Ungureni, Dealu Morii, Hemeius, Gaiceana, Huruiesti, Negri, Tatarasti, Traian, Prajesti, Filipeni, Tamasi, Vultureni, Odobesti, Beresti-Bistrita, Damienesti, Rosiori, Secuieni, Oncesti, Izvoru Berheciului and Itesti) and Vrancea (at: Homocea, Tanasoaia, Corbita and Boghesti) torrential showers will be reported that will accumulate over 35 - 40 l/sq m, frequent thunders, wind gusts, gale and hail, Agerpres.

The warnings of immediate dangerous phenomena (nowcasting) are issued for a maximum period of six hours, states ANM.