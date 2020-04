Comandantul militar al Spitalului Judeţean Deva anunță momente dificile la ieșirea din carantină

Comandantul militar al Spitalului Judeţean Deva, locotenent colonelul medic dr. Constantin Vlase, a anunţat că unitatea medicală pe care o conduce în aceste zile va ieşi din carantină duminică, iar primul moment dificil este când personalul care se află acum blocat în spital va face schimbul cu personalul care va intra în tură, de luni, notează news.ro.

"Mi-am asumat această misiune din dorinţa de a ajuta oamenii aflaţi în dificultate şi prin natura specialităţii mele, fiind medic specialist boli infecţioase, am considerat că a exprima nişte opinii şi să efectuez o consiliere cât mai pertinentă datorită faptului că ne confruntăm cu această epidemie datorată coronavirusului. La Spitalul din Deva am găsit o instituţie care a fost dispusă în carantină de către autorităţile locale, dinainte să ajung eu, situaţie de carantină care se va încheia în următoarele două-trei zile, duminică fiind ultima zi de carantină”, a declarat Vlase.

Constantin Vlase a explicat că acum se lucrează la o reconfigurare a spitalului din Deva.

"Am preluat din mers tot ceea ce se întâmplase deja, nu a fost o situaţie pe care să o pot dispune eu de la început, deci a trebuit să ne adaptăm la faţa locului. Punctul meu de vedere este că spitalul din Deva are şi capacitatea necesară să monitorizeze şi să îngrijească astfel de pacienţi, numai că ei nefiind desemnaţi anterior ca un spital strict Covid a trebuit să desfiinţăm lucrurile care erau după vechea procedură, jumătate de spital Covid, jumătate non-Covid. Momentan lucrăm, reconfigurăm circuite, strângem pacienţii în locuri bine stabilite pentru eficientizarea şi pentru protecţia personalului care se află carantinat de aproape două săptămâni în această instituţie. Sunt aici departe de familii, dar până în momentul de faţă nu am întâlnit personal medico-sanitar care să fi rupt lupta, aşa cum spunem noi, militarii”, a declarat comandantul.

Noul şef al Spitalului Judeţean Deva a mai spus că urmează un moment dificil la schimbul de tură, odată cu ieşirea din carantină.

"Un moment mai dificil se va întâmpla când vom face această schimbare, adică personalul care urmează să înceapă de luni activităţile curente ale spitalului privind îngrijirea pacienţilor care se află momentan în spital şi care au fost parte din ei dispuşi în autoizolare, izolare la domiciliu şi trebuie să stabilim o cale de comunicare între cei aflaţi aici şi cei care sunt acasă, pentru că nu va putea fi efectuată o predare-primire, aşa cum se face şi la militari, aşa cum se face şi la personalul medico-sanitar, faţă în faţă, povestind fiecare caz şi neapărat împărtăşirea experienţei celor care au stat aici 14 zile”, a spus Vlase.

Vechea conducere a spitalului este alături de noua conducere, a explicat Constantin Vlase.

"Spitalul nu este transformat într-o cazarmă. Am preluat această conducere în mod faptic, nu şi scriptic cu inventarieri, stocuri şi aşa mai departe. A fost o predare de funcţie. Cei care au fost înaintea mea, nu e datoria mea să îi judec dacă au făcut sau nu bine, dar în momentele astea sunt alături de mine pentru că şi ei sunt carantinaţi şi deocamdată beneficiez de sprijinul lor şi cred că este bine să rămână alături de mine. Nu se poate ca o astfel de instituţie, pocnind din degete, să o preiei fără să o cunoşti. Recomandarea mea, în situaţii de genul acesta, implică cel puţin rigurozitatea şi seriozitatea caracteristică militarilor”, a mai spus acesta.

Întrebat dacă există suficiente echipamente de protecţie, Vlase a spus că aceste echipamente există.

"Personalul care a rămas carantinat în această instituţie beneficiază de echipamentele de protecţie. Ei aveau deja pacienţi internaţi în secţia de Infecţioase, înainte de carantină. O mică breşă, dacă virusul o găseşte, profită de ea şi se poate ajunge la situaţii explozive. Noi trebuie să facem tot posibilul să oprim aici virusul şi asta se întâmplă”, a mai spus Constantin Vlase