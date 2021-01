Comedia 'Un tataie de coşmar', cu Robert De Niro, pe primul loc în box office-ul românesc

Comedia „Un tataie de coşmar/ The War With Grandpa”, cu Robert De Niro în rol principal, s-a menţinut pe primul loc în box office-ul românesc de weekend, potrivit news.ro.

Filmul a fost urmărit, în al 16-lea weekend de la premiera românească, de 421 de spectatori şi a generat încasări de 7.648, potrivit datelor oferite News.ro de Cinemagia.

„The War with Grandpa”, regizat de Tim Hill, a debutat în cinematografele româneşti la finalul lunii septembrie 2020, pe locul secund. De atunci, s-a menţinut în top 10, generând până în prezent, în total, încasări de aproximativ 1,1 milioane de lei.

Robert De Niro joacă rolul unui bunic care este nevoit să împartă camera cu nepotul lui. Acesta din urmă, deranjat, decide să îi declare război în încercarea de a-şi recupera spaţiul. Din distribuţie fac parte Uma Thurman, Jane Seymour şi Christopher Walken.

Animaţia „Trolii descoperă lumea/ Trolls World Tour” a urcat un loc în clasament, până pe doi, cu 454 de spectatori şi încasări de 6.416 lei în al 14-lea weekend de la debut.

Filmul de acţiune „Un hoţ cinstit/ Honest Thief”, cu Liam Neeson în rol principal, s-a clasat pe locul al treilea, în coborâre o poziţie, după ce, în al 15-lea weekend, a fost vizionat de 244 de spectatori şi a generat încasări de 5.544 de lei.

Lungmetrajul de aventuri „Dolittle” a urcat cinci poziţii în top, până pe patru. Filmul cu Robert Downey Jr. în rol principal a fost vizionat, în al 17-lea weekend de la lansare, de 400 de spectatori şi a generat încasări de 5.339 de lei.

Locul al cincilea a fost ocupat de filmul de acţiune „Ava”, cu Jessica Chastain, Colin Farrell şi John Malkovich în distribuţie. În al 12-lea weekend de la premiera pe ecranele româneşti, lungmetrajul a fost vizionat de 298 de spectatori şi a înregistrat încasări de 4.572 de lei.

Weekendul trecut a fost înregistrată o creştere a numărului spectatorilor, cu aproximativ 100 în cazul fiecărui film, precum şi al încasărilor, având în vedere că au fost redeschise câteva săli de cinema în plus faţă de intervalul anterior.

Top 10 este completat de „Mulan”, „Noii mutanţi/ The New Mutants”, „După ce ne-am certat/ After We Collided”, „Tenet” şi „Salvaţi de Crănţănei/ Animal Crackers”.