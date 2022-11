Comerțul Belgiei cu diamante rusești continuă. Polonia și statele baltice fac presiuni morale

O plimbare pe îndelete prin cartierul de diamante din Anvers durează doar cinci minute. Cu toate acestea, pe o suprafață de doar un kilometru pătrat, într-un cartier monoton al celui de-al doilea oraș din Belgia, trec 86% din diamantele brute din lume. În birourile de beton de nedescris din Anvers ajung pietre prețioase vechi de miliarde de ani din adâncurile îndepărtate ale minelor din Botswana, Canada, Africa de Sud, Angola și Rusia, anunță theguardian.com.

În ciuda războiului atroce din Ucraina, care a oprit comerțul de miliarde de dolari, Belgia continuă să importe diamante din Rusia. UE a încetat să mai importe cărbune rusesc, elimină treptat cea mai mare parte a petrolului rusesc și a încetat să mai cumpere numeroase bunuri rusești, inclusiv aur, caviar și vodcă. Cu toate acestea, diamantele au evitat lista de sancțiuni din nou și din nou. Omisiunea este cu atât mai frapantă cu cât comerțul afectează un singur stat membru al UE - Belgia - care a declarat întotdeauna că nu va bloca o interdicție.

Comerțul a continuat în ciuda presiunii morale exercitate de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Pacea valorează "mai mult decât orice diamant", a declarat acesta în martie în parlamentul belgian.

Schimburile au continuat, deși compania de diamante din Rusia, Alrosa, este controlată de statul rus. Rusia și republica Yakutia, vasta regiune din nordul Siberiei, unde se află majoritatea minelor companiei, dețin împreună 66% din Alrosa. Directorul executiv al Alrosa, Serghei Sergheevici Ivanov, a fost unul dintre primii oligarhi sancționați de SUA în prima zi a invaziei Rusiei în Ucraina. Tatăl său, Serghei Borisovici Ivanov, fost ministru rus al apărării, aflat de asemenea sub sancțiuni americane, este considerat de Washington ca fiind unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Vladimir Putin.

În plus, compania a finanțat un submarin de luptă B-871 - numit Alrosa - conform literaturii interne a companiei și Comisiei Europene. Submarinul Alrosa a revenit pe mare în iunie, după o modernizare de opt ani care a inclus echiparea navei cu rachete de croazieră Kalibr, a relatat în iunie agenția de presă de stat rusă Tass.

În septembrie, oficialii UE s-au referit la finanțarea submarinului de către Alrosa ca motiv pentru a plasa compania minieră de diamante sub incidența sancțiunilor UE, potrivit unui proiect văzut de The Guardian. Dar când proiectul final a fost aprobat, Alrosa dispăruse de pe listă. A fost cel puțin a doua oară când a dispărut în ultimul moment. "A fost un tipar ciudat", a declarat un diplomat al UE. "L-am primit în propunerea Comisiei Europene și apoi, în ultimele ore, am primit informații că nu se afla acolo".

Polonia și statele baltice fac din nou presiuni pentru ca diamantele să fie incluse în următoarea rundă de sancțiuni ale UE - cea de-a noua - pe care înalții oficiali au promis-o până la sfârșitul anului.

Între timp, SUA au interzis importul de diamante neindustriale din Rusia, în timp ce Marea Britanie a sancționat Alrosa în martie. Dar niciuna dintre aceste țări nu are un centru de comercializare a diamantelor atât de mare ca Belgia.

Anvers face comerț cu diamante încă din secolul al XV-lea. Aproximativ 1.700 de companii și 4.500 de comercianți cumpără și vând din districtul compact al diamantelor, potrivit asociației comerciale Antwerp World Diamond Centre. Confruntându-se cu o concurență acerbă din partea Indiei și a Orientului Mijlociu, orașul de pe râul Scheldt este mândru de artizanii și comercianții săi pionieri. În 1919, matematicianul și gemologul belgian Marcel Tolkowsky a fost cel care a calculat că 57 de fațete reprezintă tăietura perfectă pentru a capta focul și strălucirea unui diamant. Tăietura lui Tolkowsky, briliantul, avea să aducă strălucire inelelor de logodnă, pandantivelor și bibelourilor din întreaga lume.

Într-o dimineață recentă de noiembrie, bărbați cu serviete negre se plimbau cu hotărâre pe Hoveniersstraat, una dintre străzile principale din cartier, o arteră banală mărginită de burse, birouri de dealeri, bijutieri și mașini de poliție. Deși industria a devenit mai digitală, cunoscătorii spun că nu există niciun substitut pentru a vedea un diamant brut sub microscop pentru a-i judeca valoarea.

Înainte de invazia Ucrainei, 25% din diamantele brute care treceau prin Anvers proveneau din Rusia. În 2021, Belgia a importat diamante rusești în valoare de 1,8 miliarde de euro (1,6 miliarde de lire sterline) și 1,2 miliarde de euro în primele opt luni din 2022, potrivit statisticilor băncii naționale a Belgiei, împărtășite cu The Guardian. În 2022, schimburile comerciale au fost pe un traseu de rollercoaster, crescând abrupt în iunie la 393,8 milioane de euro, apoi scăzând brusc. În august 2022, Belgia a importat diamante rusești în valoare de 35,9 milioane de euro, față de 215,4 milioane de euro în aceeași lună din 2021, ceea ce reprezintă o scădere de 83% de la an la an.

Tom Neys, un purtător de cuvânt al AWDC, a declarat că creșterea din iunie a reflectat tranzacțiile cu diamante care erau "deja încheiate înainte de începerea războiului". De îndată ce a început conflictul, industria a fost aruncată în incertitudine, lăsând în aer schimburi comerciale de milioane de euro. "Timp de trei luni, o mică armată de avocați a trebuit să investigheze dacă toate afacerile încheiate erau în regulă, dacă toate erau conforme cu regulile în schimbare din SUA, din Europa. Ei au trebuit să găsească în permanență soluții logistice", a spus el.

În ciuda scăderii abrupte a comerțului din iunie, Neys respinge o interdicție a importurilor. Anvers trebuie să rămână "o ușă deschisă pentru companiile care nu au alte opțiuni", a spus el. "Pentru noi, cel mai important lucru este ca aceste companii să aibă posibilitatea de a se adapta la noua piață."

Marile companii au alternative la diamantele rusești, a spus el. "Dar pentru micii comercianți acest lucru este foarte dificil. Unele sectoare de nișă nu au alternativă la diamantele rusești, a adăugat el, spunând că diamantele industriale rusești sunt standardul folosit la bisturie chirurgicale pentru ochi.

AWDC a susținut că 10.000 de locuri de muncă sunt în pericol din cauza opririi importurilor de diamante rusești: 4.000 directe și 6.000 indirecte. Filip Reyniers, director al International Peace Information Service, un institut de cercetare cu sediul la Anvers, consideră că aceste cifre sunt "depășite și exagerate", susținând că se bazează pe un studiu vechi de 12 ani. (AWDC a declarat că datele sale se bazează pe o cercetare din 2021, dar nu a răspuns la solicitările de a furniza datele).

În privat, oficialii belgieni au avertizat UE cu privire la pierderea de locuri de muncă, deși guvernul insistă că nu a încercat niciodată să blocheze sancțiunile. "Țara noastră nu a blocat niciodată măsurile legate de sectorul diamantelor", a declarat în martie premierul Belgiei, Alexander De Croo. Oficialii belgieni insistă că acest lucru rămâne valabil și în prezent. Cu toate acestea, atunci când Alrosa a fost inclusă în ultima rundă de sancțiuni, Belgia s-a abținut, potrivit unei surse. Aceasta ar fi fost o fisură în unitatea fără cusur privind războiul din Ucraina pe care UE îi place să o declare lumii. Ulterior, sancțiunile au trecut în unanimitate, fără nicio mențiune despre Alrosa.