Comisia Europeană cere închiderea granițelor UE pentru 30 de zile - VIDEO

Comisia Europeană a propus luni 'restricţionarea' călătorilor 'non-esenţiale' spre Uniunea Europeană pentru o perioadă iniţială de 30 de zile, în contextul în care Europa a devenit noul epicentru al pandemiei cu noul coronavirus, transmit AFP şi Reuters.

'Cu cât vor exista mai puţine călătorii, cu atât mai bine vom putea limita răspândirea virusului', a declarat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-o postare video pe Twitter, apoi într-o conferinţă de presă la Bruxelles după o videoconferinţă cu liderii G7, informează agerpres.ro.

Propunerea va trebui aprobată de şefii de stat sau de guvern ai statelor membre, care vor discuta la rândul lor marţi în videoconferinţă.

”Aceste restricţii impuse deplasărilor ar trebui să fie valabile pe o primă perioadă de 30 de zile, însă ele ar putea fi prelungite în cazul în care este necesar”, a adăugat ea.

Von der Leyen a evocat mai multe exepţii, vizând rezidenţii vechi ai UE, familiile cetăţenilor europeni, diplomaţii, medicii şi cercetătorii mobilizaţi în lupta împotriva crizei sanitare.

