Comisie de anchetă pe OUG 114, solicitată de opoziție în Parlament: 'Ioan Niculae beneficiază de plafonarea prețului la gaze'

Deputați din USR, PMP, precum și deputați independenți, au depus, miercuri, în Parlament, o solicitare de înființare a unei comisii de anchetă privind efectele OUG 114.

Deputatul Cristina Prună a spus că ancheta ar trebui sa verifice „dacă OUG 114 subminează interesele României”.

Ea a acuzat faptul ca prin plafonarea pretului la gaze a fost avantajat omul de afaceri Ioan Niculae.

„Din cate am vazut in expunerea de motive a Guvernului, se spune ca e dat in interesul consumatorilor, din cate am vazut noi nu se intampla, dar pretuirle la gaze nu sunt plafonate la consumatori, ci la producatori, iar dupa ordinul ANRE de saptamana trecuta vedem ca Ioan Niculae este cel care beneficiaza de pe urma acestei plafonari a pretului la gaze, 25% din productia interna mergand catre combinatele dlui Ioan Niculae”, a spus deputatul.

Citește și: Scenariu de lucru în PSD-ALDE: Facturile la gaze ar putea fi subvenționate dintr-un 'fond de solidaritate' / VIDEO .