Compania lui Jeff Bezos va începe vânzarea biletelor pentru călătorii spaţiale

Blue Origin, compania americană de tehnologie spaţială a miliardarului Jeff Bezos, se pregăteşte să deschidă miercuri vânzările de bilete pentru excursii suborbitale cu naveta New Shepard, un moment de referinţă în contextul în care firme din Statele Unite se orientează către o nouă eră a turismului spaţial, relatează Reuters.

Blue Origin urmează să anunţe detalii cu privire la modul în care va putea fi achiziţionat un loc, data la care va avea loc primul zbor şi costul unui bilet, un secret păzit cu atenţie ani de zile.

Reuters a relatat în 2018 că Blue Origin avea în intenţie să solicite pasagerilor cel puţin 200.000 de dolari americani pentru o astfel de călătorie, pe baza anumitor factori, inclusiv o evaluare a proiectului similar al rivalei Virgin Galactic Holdings Inc a miliardarului Richard Branson, însă este posibil ca planurile să se fi modificat între timp.Blue Origin a lăsat să se înţeleagă săptămâna trecută că va începe în curând vânzarea biletelor, după ani de testare şi dezvoltare ai programului, care a suferit unele întârzieri.Combo-ul rachetă şi capsulă denumit New Shepard conceput de Blue Origin este realizat pentru a transporta în mod autonom şase pasageri la o altitudine de peste 100 de kilometri deasupra Pământului, în spaţiul suborbital, suficient de sus pentru ca persoanele de la bord să experimenteze câteva minute de imponderabilitate şi să poată vedea curbura planetei înainte de revenirea pe suprafaţa terestră a capsulei presurizate, cu ajutorul paraşutelor.Capsula are şase ferestre de observare despre care Blue Origin a precizat că sunt de aproape trei ori mai înalte decât cele de la un avion Boeing 747.Vedetele şi persoanele foarte înstărite par să constituie publicul ţintă al acestor excursii spaţiale, cel puţin iniţial, însă surse din industrie au indicat că Blue Origin ar putea include şi o componentă filantropică în strategia sa de vânzare a biletelor.Un profesor de ştiinţe şi un analist de date din domeniul aerospaţial se numără printre cei patru membri ai unui echipaj ce urmează să fie lansaţi spre orbita terestră spre sfârşitul acestui an de compania SpaceX a lui Elon Musk, în cadrul unei acţiuni caritabile, considerată primul zbor spaţial cu echipaj exclusiv civil din istorie.De asemenea, Virgin Galactic îşi propune să lanseze în spaţiu clienţi privaţi la începutul anului 2022, după un prim zbor cu Branson la bord, la finele acestui an. Experienţa cu gravitaţie zero propusă va fi realizată cu avionul special SpaceShipTwo, compania având planuri ambiţioase pentru realizarea de călătorii punct-la-punct între oraşe îndepărtate la altitudini foarte ridicate, în apropierea spaţiului.Virgin a declarat că va percepe peste 250.000 de dolari pentru noi rezervări, însă preţul final nu a fost anunţat, notează Reuters. Vânzările vor fi redeschise după zborul lui Branson.Anunţul Blue Origin îi va furniza lui Bezos, fondatorul Amazon.com Inc, impulsul necesar după ce Blue Origin a pierdut în faţa SpaceX un contract în valoare de 2,9 miliarde de dolari pentru programul de înalt nivel al NASA pentru revenirea americanilor pe Lună în anii următori.Cu toate acestea, NASA a cerut SpaceX să sisteze lucrările specifice de dezvoltare asociate contractului pentru programul selenar în aşteptarea rezultatelor plângerilor Blue Origin şi a companiei rivale Dynetics la Biroul SUA pentru Responsabilitate Guvernamentală, notează Reuters citat de Agerpres.