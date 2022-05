Competiţie internaţională de badminton la Slănic-Moldova

Competiţia este organizată de Federaţia Română de Badminton, cu sprijinul Primăriei Slănic-Moldova, informează un comunicat transmis, vineri, AGERPRES.În afara categoriilor consacrate - simplu fete, simplu băieţi, dublu masculin, dublu feminin, dublu mixt - a fost organizată şi o categorie de copii de până la 14 ani, unde cel mai tânăr participant are 9 ani, şi o categorie de peste 45 de ani, unde cei mai mulţi sportivi care vor concura sunt din România şi Republica Moldova."În acest weekend, la Slănic-Moldova, vor fi prezenţi peste 400 de amatori de sport, concurenţi, dar şi familiile şi prietenii acestora. Cu siguranţă, acest concurs va intra în calendarul anual de evenimente care se vor desfăşura la Slănic-Moldova. Fiind o staţiune balneoclimatică şi beneficiind de un aer curat, bogat în aerosoli răşinoşi, în ioni negativi de oxigen datorită circulaţiei maselor de aer ozonat, încurajăm orice gen de competiţie sportivă la Slănic-Moldova, dar şi cantonamente, etape de pregătire şi recuperare, atât de necesare sportivilor", a declarat primarul oraşului Slănic-Moldova, Gheorghe Baciu.Toate partidele se vor disputa în sala de sport a oraşului Slănic-Moldova, intrarea spectatorilor fiind liberă.Finalele şi festivitatea de premiere vor avea loc duminică, 8 mai.Pe lângă această competiţie de badminton, la Slănic-Moldova se organizează în fiecare an maratonul "Legendele Nemirei", etapa naţională "Off Road", Campionatul naţional de "Hand to Hand Fighting", competiţii de handbal, tenis de câmp, pentru cluburi de juniori şi seniori, sau ciclism.