Compozitorul piesei 'Midnight Train to Georgia', Jim Weatherly, a murit la vârsta de 77 de ani

Cântăreţul Jim Weatherly, compozitorul piesei de succes „Midnight Train to Georgia” lansată în anii 1970, a murit la vârsta de 77 de ani, a anunţat familia lui, relatează News.ro.

Weatherly a murit din cauze naturale în casa lui din apropiere de Nashville (Tennessee), pe 3 februarie.

Artistul country a lansat peste 20 de albume de studio într-o carieră ce s-a întins pe cinci decenii.

În timpul studenţiei a jucat fotbal american, la University of Mississippi, însă în anii 1960 a decis să renunţe la sport pentru a se dedica muzicii în Los Angeles.

„Midnight Train to Georgia”, principalul succes al Gladys Knight & the Pips din 1973, a fost premiat cu Grammy şi inclus în Grammy Hall of Fame în 1999.

Mai mulţi artişti americani, între care Aretha Franklin, au înregistrat versiuni ale piesei.

Cel mai mare succes solo al lui Weatherly a fost „I'll Still Love You”. El a scris mai multe cântece pentru Gladys Knight, între care „Neither One of Us Wants to Be the First to Say Goodbye” şi „You're the Best Thing (That Ever Happened to Me)”.

El a înregistrat cu muzicieni ca Neil Diamond, Kenny Rogers, Garth Brooks şi Kenny Chesney.