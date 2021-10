Compozitorul şi interpret italian Ludovico Einaudi va lansa în ianuarie primul său album solo pentru pian după 20 de ani

Compozitorul şi interpret italian Ludovico Einaudi va lansa pe 21 ianuarie primul său album solo pentru pian după 20 de ani, intitulat "Underwater", după succesul înregistrat cu coloanele sonore compuse pentru filmele "Nomadland" şi "The Father", relatează EFE.

Decca Records, care a anunţat această lansare, a dezvăluit într-o notă de presă că artistul a profitat de perioada de izolare care i-a stimulat imaginaţia pentru a compune acest album.

"Muzica a venit în mod firesc, mai mult ca oricând. Am simţit o senzaţie de libertate şi un sentiment de abandon, am lăsat muzica să curgă liber. Nu am avut niciun filtru între mine şi pian", a spus Einaudi (Torino, 1955) în declaraţii preluate de compania sa discografică, potrivit Agerpres.ro.

El a precizat că titlul albumului, "Underwater" (Sub apă) "este o metaforă" a acelei situaţii, deoarece face aluzie "la o dimensiune foarte fluidă, fără să interfereze cu exteriorul".

Ultimul său album, "I Giorni" a fost lansat de Einaudi în 2001.

De-a lungul carierei sale discografice, care a început în 1988 cu "Time Out", Einaudi a vândut peste 1,5 milioane de exemplare din albumele sale, devenind artistul clasic cu cea mai mare difuzare din toate timpurile, cu peste "un milion de abonaţi pe YouTube".

El a compus de asemenea coloanele sonore a peste 20 de filme, printre care "The Intouchables", şi mai recentele "Nomadland" şi "The Father", sau pentru seriale de televiziune, ca "Derek" şi "This is England 90".