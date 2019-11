Concertele Larei Fabian din Craiova şi Bucureşti au fost amânate

Concertele Lara Fabian din Craiova şi Bucureşti, amânate din cauza unei boli cu care artista a fost diagnosticată recent, biletele achizţionate rămânând valabile pentru date care vor fi anunţate.

”Lara Fabian anunţă cu regret fanii despre amânarea concertului din Craiova 17 Noiembrie şi a celor din Bucureşti din datele de 18 şi 19 Noiembrie din cauza unei infecţii pe care a contactat-o recent. Artista suferă o boală care nu îi permite să cânte, iar medicii i-au prescris repaus câteva zile, aşa cum anunţă chiar aceasta”, conform unui comunicat.

Lara Fabian urma să susţină un concert la Craiova pe 17 Noiembrie şi două concerte la Bucureşti pe 18 şi 19 Noiembrie. Organizatorii nu au detalii concrete despre gravitatea situaţiei şi nu pot reconfirma datele pentru care evenimentele vor fi reprogramate. Ştirea a venit în ultimul moment de la artista suferindă, cu doar o zi înainte de primul spectacol din Bucureşti, aceştia fiind în plină organizare a show-urilor.

”Cele două spectacole de la Sala Palatului din Bucureşti sunt vândute într-o proporţie mult mai mare decât cea prevăzută iniţial, fanii Larei aşteptând-o cu multă dragoste şi căldură. Aceştia şi-au arătat şi acum compasiunea faţă de Lara Fabian, care i-a anunţat printr-un mesaj oficial pe conturile ei de social media. “Dear all, It is with the saddest heart that I have to cancel my shows this week.... I am right now totally incapable of standing on stage and have been signed off by the Doctor. I truly regret what is happening and realize that it will cause pain and trouble to Many of you... I deeply apologize for the inconvenience... I promise I will make it up to you. Sincerely… Lara” – a scis artista pe conturile ei de social media”, precizează organizatorii, care îsi cer scuze în numele Larei Fabian şi revin către atenţia publicului imediat ce artista transmite următoarele informaţii.

Biletele vândute rămân valabile pentru datele care vor fi anunţate ulterior. Cei care doresc să îşi recupereze banii, se vor îndrepta către agenţiile de la care au cumpărat biletele.