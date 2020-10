Consiliul Concurenței: SIF Banat - Crișana preia platfoma IMGB

Tranzacția Sif Banat – Crișana, care cumpără acțiunile deținute de Doosan Heavy Industries & Construction în Doosan IMGB, a fost autorizată și aprobată de Consiliul Concurenței, anunță MEDIAFAX.

Terenul, cu o suprafață de 540.000 de mp, este cea mai mare suprafață de teren tranzacționată în Capitală și a fost intermediată de Crosspoint Real Estate.

Tranzacția, începută și finalizată în timpul crizei sanitare, cu negocieri închise în mai puțin de două luni, va genera unul dintre cele mai mari proiecte de regenerare urbană din România. “Deși suntem mai selectivi cu investițiile în piața imobiliară, această oportunitate ne-a atras atenția imediat. Am analizat temeinic oferta și am ajuns, la fel de repede, la concluzia că se încadrează în criteriile investiționale pe care le căutăm într-o tranzacție, un plus fiind și contribuția pe care ne-a aducem la redefinirea unei zone importante și cu istorie din București. Este un proiect complex, mai ales din perspectiva suprafeței, dar avem încrederea că acesta va deveni, în timp, unul dintre proiectele de referință de care se va bucura Capitala”, a declarat Bogdan Drăgoi, Președintele SIF Banat - Crișana.

Proprietatea tranzacționată devine cea mai mare suprafață tranzacționată în ultimii zece ani pe piața de real estate din Capitală.

“Această tranzacție confirmă interesul unor investitori pentru active unice, chiar dacă ne aflăm într-o perioadă dificilă, afectată de pandemie și se discută – în general - despre contracții de prețuri, crize sau alte semnale negative. Este un exemplu de încredere acordat pieței locale de real estate din partea SIF Banat – Crișana, un investitor cu un apetit moderat pentru această industrie, dar care validează situația că în timpuri mai tulburi apar oportunități și implicit tranzacții de referință”, declară Codrin Matei, Managing Partner Crosspoint Real Estate.

Societatea de Investiții Financiare Banat - Crișana, constituită ca societate pe acțiuni cu capital integral privat, funcționează ca societate de investiții de tip închis cu o politică de investiții diversificată și este autorizată, reglementată și supravegheată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). SIF Banat - Crișana este autoadministrată și din martie 2018 este autorizată de ASF ca administrator de fonduri de investiții alternative (AFIA).