Controversatul rapper Kanye West e ținta unui nou scandal: un pastor l-a dat în judecată

Un pastor american l-ar fi dat în judecată pe Kanye West, susținând că rapperul a folosit părți dintr-o predică pe care a ținut-o, fără permisiunea sa. Episcopul David Paul Moten susține că părți din predică au fost folosite timp de 70 de secunde în total pe piesa „Come To Life”, potrivit unor documente ale tribunalului din Texas văzute de site-ul american de showbiz TMZ. Aceasta reprezintă mai mult de 20% din piesa de puțin peste cinci minute, scrie Sky News. În documente, episcopul Moten afirmă că acesta este cel mai recent exemplu în care Kanye și industria muzicală „folosește în mod deliberat și flagrant înregistrări sonore ale altora fără consimțământ sau permisiune", scrie Mediafax.

Fraza „my soul cries out hallelujah and I thank God for saving me" (sufletul meu strigă Aleluia și îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a salvat - n.r.) apare la începutul piesei, însă în discuție sunt și alte fragmente. Se spune că Bishop Moten a dat în judecată mai multe companii, de asemenea, pentru aceeași melodie, și cere despăgubiri. TMZ l-a contactat pe Kanye pentru un comentariu, dar nu a primit răspuns.