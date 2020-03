Corespondenta din Lombardia

Nou record de decedati astazi, 21.03.2020 in Italia.

793 de italieni au murit astazi din cauza imbolnavirii de covid-19, 546 in regiunea Lombardia.

Tot astazi, sub presiunea deciziilor guvernatorilor regiunilor Lombardia si Veneto, Fontana si Zaia, de a pastra si impune masuri mult mai restrictive privitoare la deplasarea cetatenilor si la inchiderea tuturor activitatilor care nu sunt de o importanta vitala pentru cetateni, intr-un mesaj pe facebook, Prim-ministrul italian, Giuseppe Conte anunta si el, aprobarea unui nou decret legislativ(O.U.G.) cu noi masuri menite sa combata raspandirea ulterioara a coronavirusului.

O noua coloana de camioane militare la Bergamo, in care s-au incarcat alte 70 de sicrie pentru a le transporta la crematorii din alte zone, in special in Emilia-Romagna.

Se mareste si lista personalului sanitar infectat cu coronavirus, totalul ajungand la 3.654 de cazuri, adica aproape 1 din 10 infectati fiind un cadru medical, in timp ce numarul medicilor ucisi de virus a ajuns la 18 asa cum reiese din datele publicate de Ordinul Medicilor - FNOMCEO.