Corina Crețu: 'România are bani la dispoziție la Bruxelles pentru autostrăzi, bani care rămân nefolosiți'

Corina Crețu atrage din nou atenția, într-o postare pe pagina de Facebook, asupra faptului că banii de care România are nevoie pentru construirea de școli, căi ferate, spitale și grădiniț'e sunt la Bruxelles. Europa vrea să ni-i dea, tot ce rămâne de făcut este ca și noi să vrem să-i luam. Corina Crețu își exprimă temerea că România nu a învățat nimic din greșelile trecutului și că în contunuare va pierde aceste oportunități.

"Am fost, sunt și voi rămâne o susținătoare fermă a fondurilor de coeziune - instrumentul principal care, în opinia mea, transformă în realitate ideea de unitate europeană. Fondurile europene sunt cele cărora le datorăm ridicarea nivelului de trai în regiunile mai sărace ale Uniunii (din România, dar nu numai), un gest concret și incontestabil al solidarității europene.

Acesta a fost și mesajul pe care l-am transmis, acum un an, la reuniunea membrilor Conferinței comisiilor parlamentare de afaceri europene din parlamentele naționale din UE (COSAC), organizată la București.

Pe parcusul mandatului meu de Comisar European pentru Politică Regională, am depus toate eforturile pentru a aduce cât mai multe modificări benefice politicii de coeziune, astfel cum acestea au fost solicitate de specialiști și de beneficiari deopotrivă. Am proiectat politicii de coeziune un cadru modern, simplificat, flexibil și în acord cu nevoile regiunilor, în baza principiilor solidarității și echității. Am adoptat nu mai puțin de 80 de măsuri de simplificare pentru accesarea fondurilor europene. Iar România, la fel ca orice altă țară, poate beneficia și mai mult de fondurile europene în urma acestor măsuri.

Dar am menționat de fiecare dată și faptul că e nevoie de proiecte mature, coerente, care să reprezinte realmente priorități ale Guvernului României. Este și cazul autostrăzilor. E o situație care nu ține de culoarea politică a Guvernului, atât timp cât diferite proiecte sunt, fie și indirect, deprioritizate (ceea ce s-a întâmplat și cu autostrada Târgu Mureș-Iași, pe care fostul Guvern dorea să o construiască in parteneriat public-privat, aceasta reprezentând o soluție cu care Comisia Europeană nu s-a simțit foarte confortabil, pentru că a însemnat o deprioritizare a investiției).

Oamenii vor autostrăzi, spitale, vor școli, căi ferate, vor condiții de viață demne de secolului 21, vor autorități competente și responsabile. România are bani la dispoziție la Bruxelles pentru autostrăzi, bani care rămân nefolosiți. Sper că în viitorul exercițiu bugetar multianual vom învăța din greșelile trecutului recent și că România nu va mai pierde oportunități importante", a scris Corina Crețu pe pagina de Facebook.