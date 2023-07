Cosmin Ghiţă (Nuclearelectrica): 'La acest moment nu întrevedem probleme cauzate de temperatură, care să afecteze buna operare a CNE Cernavodă'

Centrala Nucleară de la Cernavodă funcţionează în cele mai bune condiţii şi în prezent nu se întrevăd probleme cauzate de temperaturile ridicate care să afecteze buna funcţionare a reactoarelor, a declarat marţi, directorul general al Nuclearelectrica, Cosmin Ghiţă.

"Pot să vă asigur că centrala funcţionează în cele mai bune condiţii, alimentând atât necesarul de energie electrică pentru iluminat, dar şi pentru aerul condiţionat. Este una dintre cele mai sigure şi performante centrale nucleare din lume, care funcţionează la cele mai înalte standarde de aproape 27 de ani.(...) La acest moment nu întrevedem probleme care să afecteze buna operare a centralelor", a spus Cosmin Ghiţă, potrivit Agerpres.

La rândul său, Valentin Nae, directorul CNE Cernavodă, a subliniat că, potrivit proiectului şi dezvoltărilor ulterioare, nu există îngrijorări legate de oprirea vreuneia dintre cele două unităţi.

"Din punct de vedere al temperaturii apei de Dunăre, valorile nu sunt exagerate în raport cu ceilalţi ani în care nu am oprit. Prognoza şi nivelul actual al Dunării nu sunt în acest moment îngrijorătoare, iar temperaturile ridicate externe sunt gestionate cu sistemele pe care le avem deja puse la punct. Nu este o noutate pentru noi şi, repet, nu anticipăm că vom avea vreo situaţie în care să oprim, din acest motiv, unitatea unu sau unitatea doi", a precizat Valentin Nae.

Săptămâna trecută, Centrala nucleară Paks, din Ungaria, a oprit trei dintre cele patru reactoare ale sale, din cauza creşterii temperaturii fluviului Dunărea, potrivit Reuters.

"Am cerut suplimentar colegilor din Ungaria să ne transmită datele astfel încât să comparăm cerinţele lor de reglementare, care nu sunt comune întotdeauna de la o ţară la alta, pentru a înţelege de ce a fost necesară oprirea celor trei unităţi", a afirmat directorul CNE Cernavodă.

Pe de altă parte, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a semnalat că luni, dat fiind consumul mare de energie, din cauza temperaturilor ridicate, România a fost importator net de energie.

"Consumul variază destul de mult. Dacă duminică vorbeam de 5.000-5.500 de megawaţi, ieri a fost într-adevăr de 7.000 şi spre 8.000. Am şi importat ieri, am fost importator net, deşi în ultima perioadă ne-am obişnuit să exportăm, să avem supraproducţie. În continuare totuşi stăm bine pe hidro, deci avem o producţie importantă acolo. Nuclearul produce în bandă şi este o chestiune foarte predictibilă. Zona de fotovoltaice şi solar este cu variabilitatea aferentă, ceea ce creează o problemă pentru echilibrarea sistemului energetic. Şi aici gândim soluţii, dar aşa cum nici unităţile trei şi patru nu vor apărea peste noapte, nici proiectele de echilibrare, cum e Tarniţa-Lăpuşteşti, un proiect la care ţin foarte mult, nu se va putea face de pe un an pe altul, cu atât mai mult cu cât vorbim de investiţii proiectate acum 30-40 de ani şi care în atâţia ani nu şi-au găsit sorţi de izbândă. Sigur că ne aşteptăm, în condiţiile climatice actuale, ca astfel de recorduri de consum să existe. De aceea, şi întăresc, sunt la Cernavodă astăzi, pentru că centralele nuclearo-electrice sunt printre investiţiile care nu depind de climă. Dacă vă gândiţi, hidro depinde, eolianul depinde, solarul depinde. Centralele nucleare operează în aceeaşi parametri, practic, aproape indiferent ce se întâmplă. Inclusiv problemele pe care Ungaria le are astăzi prin prisma temperaturii apelor Dunării, aici, la Cernavodă nu există şi din ce mi-au spus colegii tehnici nici nu au existat", a explicat ministrul Energiei.

El a mai menţionat că mai sunt posibile întreruperi în alimentarea cu energie din cauza avariilor în reţea ce apar ca urmare a consumurilor ridicate, pentru că investiţiile au fost întârziate foarte mult.

"Este posibil ca reţelele să mai cadă, pentru că investiţiile în infrastructura de transport şi distribuţia energiei electrice au fost întârziate ani de zile. Acum, din fericire, avem la dispoziţie fonduri de miliarde de euro din Fondul pentru modernizare şi este un program cheie destinat exact modernizării acestor reţele, cu beneficiar Transelectrica. Şi acolo sunt o serie de proiecte deja aprobate. Dar şi cu beneficiar companiile de distribuţie şi în discuţiile pe care le-am avut i-am rugat să se mobilizeze şi să facă aceste investiţii cât mai rapid, pentru că avem în continuare solicitări, ştiţi foarte bine, e la modă, sunt foarte multe parcuri solare în mod special, sunt foarte multe solicitări de ATR-uri de la Transelectrica. Cu cât încărcăm mai mult sistemul, cu atât aceste probleme se vor agrava", a punctat Sebastian Burduja.

Ministrul Energiei a participat marţi, la Cernavodă, la semnarea unui Memorandum de înţelegere între Nuclearelectrica şi Energocom, furnizorul de energie din Republica Moldova.