COVID-19 aduce catastrofa în SUA: aproape 190.000 de decese şi 6,3 milioane de cazuri

Statele Unite au ajuns luni la 6.299.169 cazuri confirmate de COVID-19 şi la 189.168 decese, potrivit unui bilanţ independent realizat de Universitatea Johns Hopkins, relatează EFE.

Acest bilanţ publicat luni la ora locală 20:00 (00.00 GMT, marţi) arată 24.781 noi contagieri suplimentare faţă de ziua de duminică şi alte 259 decese. Astfel, Statele Unite se apropie de cifra de 190.000 de morţi asociate noului coronavirus.Deşi New York nu mai este statul federal american cu cel mai mare număr de contagieri, rămâne totuşi cel mai afectat din ţară prin prisma numărului morţilor, cu 33.002 de decese, iar această cifră devansează bilanţurile morţilor din Franţa şi din Spania.

Doar în oraşul New York au murit 23.736 de persoane de COVID-19, potrivit unui bilanţ realizat de cotidianul The New York Times.



New York este urmat ca număr al deceselor - potrivit unui clasament realizat de Johns Hopkins - de statul vecin New Jersey (15.991), California (13.758), Texas (13.674) şi Florida (11.871). Alte state care un înregistrat un număr mare de decese sunt Massachusetts (9.133), Illinois (8.398), Pennsylvania (7.771) şi Michigan (6.810).



În ce priveşte numărul contagierilor, California conduce acum lista cu 741.071 de cazuri, urmat de Texas (658.900), Florida (648.269) şi New York (440.021).



Bilanţul provizoriu al deceselor din Statele Unite - 189.168 - a depăşit deja pragul inferior al estimărilor iniţiale ale Casei Albe, care a prognozat în cel mai rău dintre scenariile posibile între 100.000 şi 240.000 de morţi din cauza pandemiei de coronavirus.