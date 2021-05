COVID-19 - Țara în care se oferă o bere în așteptarea unui test

Un bar din Copenhaga le oferă clienților un test Covid-19 și o bere în timp ce așteaptă rezultatul, pentru a ajuta la repornirea afacerilor după după luni de restricții. Clienții plătesc 25 de dolari pentru a fi testați la Warpigs Brewpub. După aproximativ o jumătate de oră, dacă obțin un rezultat negativ, li se permite să intre.

Funcționează în cadrul sistemului „corona-pașaport” al Danemarcei, în care oamenii pot folosi fie o aplicație mobilă, fie un formular aprobat de guvern pentru a dovedi că au fost vaccinați, au fost infectați anterior sau au avut un test negativ în ultimele 72 de ore.

Conform programului care a debutat miercurea trecută, personalul muzeelor, barurilor, cafenelelor și restaurantelor verifică statutul clienților înainte de a-i lăsa să intre.

Danemarca oferă și teste Covid-19 gratuite – dar clienții de la bar au spus că versiunile plătite, vândute de compania Practio, le permit să evite cozile.

