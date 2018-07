Creţu: Politica de coeziune va continua să sprijine eforturile de transformare a regiunilor în locuri atractive pentru muncă şi investiţii

Viitoarea politică de coeziune va continua să sprijine eforturile statelor membre pentru a transforma regiunile în locuri cât mai atractive pentru muncă şi investiţii, a declarat comisarul european pentru politica regională, Corina Creţu, înaintea lansării unui nou raport privind "Antreprenoriatul în Uniunea Europeană", scrie Agerpres.

Potrivit unui comunicat la Reprezentanţei Comisie Europene în România, forul european şi Banca Mondială au publicat marţi un nou raport intitulat "Antreprenoriatul în Uniunea Europeană", în care sunt evaluate aspectele ce sprijină sau împiedică antreprenorii să îşi deschidă şi extindă o afacere în 25 de oraşe din Croaţia, Cehia, Portugalia şi Slovacia.Acesta identifică soluţii pentru îmbunătăţirea mediului de afaceri la nivel local, precum şi pentru economisirea de timp şi bani de către companii în cinci domenii-cheie: deschiderea unei afaceri, gestionarea permiselor de construcţie, punerea în practică a contractelor, alimentarea cu energie electrică şi înregistrarea drepturilor de proprietate.Comisarul european Corina Creţu susţine că raportul arată modul în care viaţa mediului de afaceri şi a antreprenorilor poate deveni mai uşoară.Potrivit unui comunicat al Băncii Mondiale, raportul arată că cele mai vizibile diferenţe în performanţele înregistrate de fiecare ţară sunt în zonele unde autorităţile locale au cea mai mare autonomie în dezvoltarea şi implementarea reglementărilor, cum ar fi permisele de construcţie, obţinerea electricităţii şi executarea contractelor.Deschiderea spre reformă a oficialilor poate duce la o îmbunătăţire evidentă prin multiplicarea bunelor practici în alte oraşe din ţările lor, se arată în raport. Dacă oraşele importante adoptă toate bunele practici utilizate la nivel subnaţional, toate cele patru ţări vor fi substanţial mai aproape de frontiera globală a celor mai bune practici din domeniul reglementării.În cazul Croaţiei, asta ar putea însemna o îmbunătăţire a locului 11 din clasamentul global "Doing Business", în timp ce Slovacia ar putea urca nouă poziţii în top.Studiul Băncii Mondiale indică faptul că Praga este singurul oraş capitală care are o performanţă superioară altor oraşe din Cehia. Bratislava, Lisabona şi Zagreb, pe de altă parte, sunt în urma majorităţii oraşelor mai mici din propriile lor ţări."Performanţa neuniformă în rândul oraşelor din fiecare ţară arată că agenda de reformare a reglementărilor rămâne incompletă şi sugerează oportunitatea pentru îmbunătăţiri. Sperăm că acest raport va atrage atenţia autorităţilor din cele patru ţări şi va servi ca foaie de parcurs pentru reforme la nivel subnaţional", a afirmat Rita Ramalho, director în cadrul Băncii Mondiale.Comisia Europeană conlucrează strâns cu autorităţile naţionale şi regionale, în cadrul politicii de coeziune, pentru a îmbunătăţi modul în care acestea investesc fondurile UE şi realizarea condiţiilor necesare pentru creşterea economică şi crearea de noi locuri de muncă.În cadrul iniţiativei de sprijinire a regiunilor rămase în urmă, în parteneriat cu Banca Mondială, Comisia oferă asistenţă personalizată unui număr de regiuni cu creştere economică ş venituri reduse pentru a gestiona reforme structurale care să ajute investiţiile UE şi naţionale să îşi folosească la maximum potenţialul şi să atragă mai mult capital privat.Raportul este a doua publicaţie dintr-o serie ce analizează mediul de afaceri din UE, marea majoritatea a statelor membre urmând a fi subiectul unor astfel de evaluări.Anul trecut, raportul Doing Business în Uniunea Europeană 2017: Bulgaria, România şi Ungaria a arătat că întreprinzătorii români pot să demareze mai uşor o afacere în Bucureşti, Oradea, Ploieşti şi Timişoara, unde înregistrarea TVA durează o săptămână, faţă de două săptămâni în Constanţa şi aproape trei săptămâni în Craiova.Potrivit raportului, în Timişoara, unde judecătorii utilizează sistemul electronic de management al dosarelor, soluţionarea litigiilor comerciale şi punerea în executare a sentinţelor durează cu opt luni mai puţin decât în Braşov. De asemenea, Oradea poate oferi un exemplu pozitiv în emiterea autorizaţiilor de construire, care durează 12 zile, comparativ cu 30 până la 45 de zile în alte oraşe.Bucureştiul se situează în prima jumătate a clasamentului oraşelor româneşti la majoritatea indicatorilor măsuraţi, demonstrând potenţial pentru gestionarea eficientă a unui volum mare de solicitări de servicii din partea sectorului privat. Pe de altă parte, la vecinii noştri atât Budapesta cât şi Sofia se situează pe poziţii inferioare municipiilor mai mici din statele respective.În România, studiul a analizat reglementările aplicabile mediului de afaceri şi impactul acestora asupra întreprinzătorilor din 9 oraşe: Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi, Oradea, Ploieşti, şi Timişoara.Raportul arăta că întreprinzătorii români se confruntă cu diferite obstacole de reglementare, în funcţie de locul în care îşi stabilesc afacerile. Punerea în aplicare a reglementările aplicabile mediului de afaceri şi eficienţa instituţiilor publice diferă semnificativ de la oraş la oraş. Cele mai mari decalaje există în obţinerea autorizaţiilor de construire, racordarea la reţeaua de energie electrică, şi soluţionarea litigiilor comerciale, se arată în concluziile raportului.