SOLUŢII INEDITE pentru stoparea crizei de medicamente din România

Personalul din domeniul sănătății este din ce în ce mai preocupat de efectul clinic pe care îl are lipsa unor medicamente, în special a unora esențiale, ca cele pentru tratarea cancerului, a unor afecțiuni autoimune sau a altor afecţiuni grave, asupra pacienților și de resursele necesare pentru gestionarea acestor deficite.

Lipsa acestor medicamente afectează în mod negativ finanțele sistemului de sănătate prin creșterea costurilor aferente îngrijirii pacienților și în plus, creează un nivel ridicat de frustrare pentru toți cei implicați, inclusiv directiile de achiziție, farmaciști, asistente medicale, medici și pacienți.

Rezultatele negative ale pacienților legate de deficitul unor medicamente au determinat guvernul să adopte strategii temporare, de ultim resort (de ex. mecanismul european de protecție civilă) și costisitoare (creșterea prețurilorși scutirea de taxa claw-back pentru anumite medicamente în condițiile unui buget neactualizat alocat medicamentelor, alternative mai scumpe ale acelorași medicamente prin mecanismul de autorizare pentru nevoi speciale) pentru a răspunde acestor situații.

Deciziile de afaceri ale producătorilor se bazează pe o varietate de factori, inclusiv disponibilitatea produselor generice, dimensiunea pieței, expirarea brevetului, statutul de aprobare a medicamentelor, cerințele de conformitate cu anumite standarde si reglementari și anticiparea consumului. Frecvent in ultimii ani, producătorii reduc, temporar sau permanent, productia anumitor medicamente, realocand resursele de productie altor produse, mai profitabile. O decizie motivată de producător de a întrerupe producția unui medicament datorităveniturilor financiare insuficiente sau costurilor ridicate pentru corectarea problemelor de producțiepoate provoca o lipsă neașteptată, gravă,în special în cazul unor medicamente esentiale sau care nu au un substitut terapeutic disponibil pe piata, asa cum este cazul multor medicamente in Romania, a caror lipsa recurenta si nesolutionata, mentine o situatie acuta de criza. In plus, in Romania, mecanismul de pret coroborat cu mecanismul de stabilire a taxei de claw back, au contribuit si acestea la deciziile producatorilor de a isi retrage produsele de pe piata.

Pentru medicamentele critice, cum ar fi citostaticele, antibioticele, medicamente utilizate in cardiologie sau epilepsie, ANMDM poate solicita producătorii să nu suspende producția sau sa nu retragă comercial un medicament până când o alternativă este disponibilă. Cu toate acestea, ANMDM nu are autoritatea să ceară unei companii să fabrice orice produs, chiar dacă este indispensabil din punct de vedere medical. Chiar și cu o notificare prealabilă, unele produse, cum ar fi vaccinurile, imunoglobulinele sau antibioticele, sunt complexe pentru fabricare, iar lipsurile pot rezulta chiar dacă alți producători sunt dispus și capabil să producă produsul. În mod similar, deciziile de afaceri ale distribuitorilor angro și ale farmaciilor pot contribui la penuria de medicamente. Astfel, stocarea înainte de majorările de preț (preconizate anul acesta pentru unele medicamente) sau cauzate de zvonurile despre o lipsă iminentă,întârzierile de livrare neașteptate pot afecta inventarulîn sistemul de sănătate. De asemenea, pot apărea lipsuri de medicamentecând toate spitalele dintr-o zonă folosesc în mod disproporționatacelași distribuitor angro sau când se contractele spitalelor cu furnizoriisunt întârziate.

Gestionarea penuriei de medicamente este asadar deosebit de complexă, nu numai pentru autoritati si actorii din piata farma dar in primul rand pentru practicienii din spitale, deoarece în mod obișnuit, în spitale sunt tratați pacienții cu afecțiuni acute sau urgente dar si pacienti cu boli grave, fiind necesar un număr semnificativ de produse medicale sau medicamente ce provin dintr-o singură sursă și sunt utilizate tehnologii medicale noi, foarte costisitoare. Acesti furnizori de servicii de sanatate sunt provocați, în timpul penuriei de medicamente, a asigura prescrierea, în condiții de siguranță a unor medicamente echivalente, de preferință la costuri comparabile cu cele care lipsesc.

Cu toate acestea, din cauza discontinuitatii temporare sau permanente a unui numar considerabil de medicamente, medicii si pacientii sunt determinati sa se orienteze spre medicamentele ramase, sau a alternativelor acestora, la costuri mult mai mari sau spre gasirea variantelor indisponibile in Romania in alte tari vecine, cum ar fi Bulgaria sau Ungaria.

De ce sunt incurajati pacientii nostri a isi cauta medicamentele in alte tari, in situatia lipsei acestora din Romania si nu pot beneficia de acestea in Romania, prin mecanisme legale de piata, ca cel de import paralel? Comertul paralel are potențialul de a fi folosit pentru încheierea unor acorduri cu alte țări pentru a transfera medicamentele intracomunitar atunci când furnizarea in special de medicamente esențiale

este scăzută. Majoritatea pacientilor si sistemelor de santatate din UE beneficiaza de aceasta sursa alternativa de aprovizionare, fara a fi nevoiti a si le procura singuri.

Multe dintre solutiile care ar putea avea un beneficiu pe termen lung pentru asigurarea accesului adecvat si continuu al pacientilor la medicamente continua a trena, printre altele: corelarea politicii de pret cu interesele actorilor din lantul de aprovizionare si in primul rand cu interesul sanatatii publice, creearea unui cadru legal care sa nu mai genereze cresterea taxei claw-back, crearea de fonduri pentru introducerea de medicamente noi, punerea in aplicare a reglementarilor europene referitoare la obligatia de aprovizionare continua si adecvata a pietei de catre producatori si distribuitori, reglementarea importului paralel de medicamente prescriptibile, elaborarea unui cod al sanatatii etc.

Introducerea raportarilor privind nivelul stocurilor de medicamente inca din 2016, inființarea Sistemului european si national de verificare a medicamentelor cu implementare in 2019 si implementarea Obligatiei de Serviciu Public au rolul de a facilita transparența în lanțul de aprovizionare si implicit îmbunătățirea gestionarii aprovizionării pietei. Este imperativ să se creeze o viziune comună – producători de medicamente innovative si generice, distribuitori angro nationali si paraleli, farmaciști, clinicieni și pacienți - a măsurilor care pot fi luate pentru a aborda problema lipsei de medicamente.