Crin Bologa, preocupat de imaginea sa din presă. Precedentul mandat de la Cluj: promisiuni multe din prima zi făcute în mass-media vs. realizări puține

Noul șef al DNA, Crin Bologa, pare un personaj preocupat mai mult de propria sa imagine din presă decât de dosarele finalizate. Reiese asta din acțiunile sale, întinse pe mai mulți ani. Bologa a fost ales în fruntea DNA, la pachet cu alte persoane controversate aprobate să conducă instituții de forță în România (vorbim de Giorgiana Hosu la DIICOT și Gabriela Scutea la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție).

Citește și: Tăriceanu, măsură de forță: Amenință cu excluderea parlamentarii ALDE dacă nu respectă decizia de a boicota învestirea Guvernului Orban II/ DOCUMENT

Crin Bologa și-a început cariera ca procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Zalău în 1995, iar din 1999 și până în 2005 a fost procuror criminalist la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj. A preluat în 2005, la vârsta de doar 33 de ani, șefia DNA Cluj, pe care a condus-o până în 2008.

Cu toate că promitea multe la preluarea mandatului de la Cluj rezultatele finale pe care le-a avut nu sunt remarcabile. Crin Bologa era însă atent încă din prima zi a mandatului său de la Cluj să ofere un interviu amplu presei în care promitea rezultate, asta deoarece „dacă nu pot să fac treabă și nu putem face o echipă care să dea rezultate, n-are rost să stăm numai să avem funcții.” De asemenea, tot el reacționa prompt printr-un comunicat de presă la începutul lui 2020 și oferea precizări presei, în urma articolelor sau emisiunilor TV realizate despre actvitatea sa, totul în contextul dezbaterilor publice despre candidații la instituțiile mai sus menționate.

Corupția identificată de Bologa la Cluj? Nimic spectaculos: cauza permiselor de conducere auto din Maramureș, două cauze cu doi magistrați, cu vameși sau cazul Electrica Transilvania Nord.

Contextul în care Bologa ajunge la șefia DNA Cluj

Contextul în care Crin Bologa venea în fruntea DNA Cluj în 2005 era și unul complicat, așa cum arăta presa. Secția de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii aproba destituirea procurorului Ioan Irimie din fruntea DNA Cluj, făcută la cererea lui Daniel Morar, care a constatat la acea vreme că în 2005 serviciul teritorial de la Cluj nu finalizase nici măcar un dosar de corupție cu rechizitoriu de trimitere în judecată. Și predecesorul lui Ioan Irimie, procurorul Mihuț Mihuț, fusese schimbat tot din motive de performanță. În ceea ce-l privește pe Irimie noul pe atunci șef al DNA Cluj, Crin Bologa, avea numai cuvinte de laudă la adresa acestuia, după cum se vede în interviu.

Vă prezentăm în continuare cum se poziționa Crin Bologa în mass-media din Cluj-Napoca la preluarea funcției de șef al DNA, din 2005. În partea a doua a articolului vă arătăm proiectele pe care le prezenta ca fiind reușite din perioada sa de la Cluj.

Interviul lui Crin Bologa din ZIUA de Cluj, II, nr. 302, 18 oct. 2005, p. 3, oferit în prima zi la preluarea mandatului din fruntea DNA Cluj gazetarului Alin Golban:

Titlu: Procurorul Crin Bologa își dorește performanță la DNA Cluj: „Unde sunt interese economice mari, există și corupție”

Articol: În prima zi oficială de lucru ca șef al Serviciului Teritorial Cluj al Departamentului Național Anticorupție, procurorul Crin Bologa a acceptat să vorbească cu ZIUA de Cluj. Bologa va ocupa funcția ca interimar pe o periodă de trei luni, după care se va organiza interviu și concurs. Crin Bologa este procuror criminalist și a venit de la Parchetul Tribunalului Sălaj. Are 33 de ani și o vechime de peste nouă ani în magistratură.

Întrebare: Care este experiența dumneavoastră în domeniul anticorupției?

Crin Bologa: În acest domeniu există o experiență dinainte de a se crea PNA. AM lucrat pe dosare de corupție de competența Parchetului Tribunalului Sălaj, iar după înființarea PNA, competența s-a transferat la PNA. Pe alte cauze care au rămas la nivelul județului Sălaj am lucrat și acum înainte de a veni. Fiind procuror criminalist, am avut repartizate cam șapte dosare de corupție. Toți marii procurori au început în orașe mici. N-ai cum să faci dosare de competența PNA la Zalău. Important este să-ți faci bine dosarele la parchetul local sau județean, să n-ai achitări, să n-ai restituiri, să fii apreciat ca un om integru. Dacă ți-ai făcut bine datoria, urmează un alt nivel care ți se propune. Astfel, la mine a sosit nivelul DNA, cu dosare mai complexe. Să văd dacă voi avea rezultate.

Î.: Puteți să nominalizați două cazuri „grele” finalizate?

Crin Bologa: Dosarele nu sunt ale mele, ci ale Parchetului Sălaj. Corupție la Sălaj... să zicem paznici sau conductori, numai că aceștia, la fel ca primarii sau agenții de poliție, nu erau de competența PNA, astfel că Poliția constata când, de exemplu, conductorii de tren luau mită. Pot să vă dau exemple de infracțiuni economice, conexe celor de corupție, care au fost importante. Am avut în Zalău cazul „Cento”, una dintre cele mai mari firme de transport exterior de persoane din țară la ora asta, al cărei patron a fost arestat și condamnat, în cele din urmă cu suspendare. Am mai avut un dosar cu înșelăciune și trafic de influență cu prejudicii foarte mari acum câțiva ani, cazul „Teșinschi”, în care am arestat-o pe Elena Teșinschi, soția unui colonel de armată din Sălaj, chiar în ziua de revelion și în acea seară am făcut un alt flagrant cu ajutorul ei, în Piața Operei din Timișoara, prin care am arestat un colaborator de-al ei. Mai este un caz cu prejudiciu mare la Unisem Sălaj, care cred că nu s-a finalizat încă. Ca procuror criminalist, pot spune că, în cei nouă ani de activitate, nu am avut nici un dosar de infracțiuni împotriva vieții rămas cu autor necunoscut.

Î.: Ce știți despre mediile politic și economic din Cluj?

Crin Bologa: Nu mă interesează mediul politic sau economic din Cluj, ci mă interesează doar dacă cineva din respectivele medii săvârșește fapte care sunt de competența actuală a DNA. Nu o să am nici o presiune și nici o opreliște, cu atât mai mult cu cât am venit din altă parte.

Î.: Credeți că avem „pești mari” în Cluj sau e reală cifra zero la capitolul trimiteri în judecată pe acest an?

Crin Bologa: Noi avem pe rol opt dosare, dintre care două au fost redeschise de structura centrală. Eu am luat contact cu această cifră azi dimineață și urmează să vedem dacă se confirmă cele sesizate în aceste dosare și ce putem să soluționăm prin trimitere în judecată. Este vorba de patru județe mari, peste care are acoperire DNA Cluj, unde există interese finaciare, astfel că mai mult ca sigur că există corupție. În momentul în care există afaceri mari, există licitații, există interese, trebuie să existe și corupție. Acolo unde există societate umană bazată pe capital și dezvoltare trebuie să existe și tendința asta. Să vedem dacă o putem noi identifica! Pe de altă parte, pentru a obține rezultate cu orice preț, nu vom face niciodată dosare abuzive.

Î.: Ce strategie aveți?

Crin Bologa: Există o strategie națională realizată de șeful DNA, Daniel Morar. La nivel local eu vreau să completăm schema. Avem un număr de patru locuri de procuror, din care trei sunt ocupate, două cu delegație, eu și colega Mărincean, și unul definitiv. Din patru polițiști câți sunt în schemă la DNA Cluj, doi au plecat și trebuie să completăm și aici personalul. Nu avem un termen de încercare prea lung, așadar vreau să stabilesc cât de repede o relație bună cu șefii celorlalte instituții implicate în lupta anticorupție din această parte de țară. Chiar zilele următoare voi încerca să iau legătura cu ei.

Î.: Când se va porni cu adevărat dosarul Electrica Cluj?

Crin Bologa: L-am trecut și eu aici. Nu știu exact despre ce este vorba. O să văd cui îi este repartizat dosarul. Există permene de soluționare. Când vor expira aceste termene sau dacă s-au depășit cu mult, vom lua legătura cu structura centrală pentru a vedea ce se poate face, pentru că un șef de serviciu nu mai poate să ia dosarele de la procuror și să le dea altuia. În momentul în care voi constata că nu se lucrează în mod continuu în dosarul respectiv, voi cere aprobarea ca să repartizez dosarul respectiv altui procuror.

Î.: Credeți că fostul șef DNA Cluj, Ioan Irimie, se va descurca mai bine ca procuror simplu în subordinea dumneavoastră?

Crin Bologa: Cred că va fi o relație bună. Îl știu de ani buni. Dânsul s-a descurcat și până acum din câte am înțeles eu. La București a făcut rechizitorii și a avut dosare importante, dar sigur că la serviciul Cluj era suferința. Dacă a avut rezultate ca procuror la București, probabil va avea și la Cluj. Din câte știu este un bun anchetator, cu putere de muncă, și nu cred că vom mai avea probleme.

Î.: Până la 1 ianuarie (n.r.: 2006) o să vedem o schimbare la DNA Cluj?

Crin Bologa: Eu sper ca dosarele acestea de pe rol, câteva fiind destul de vechi, până la sfârșitul anului să fie clarificate. Ori soluții de netrimitere, ori de trimitere, ori să fim aproape de rezultate. Să fie clar, pentru mine aceste trei luni sunt un termen de încercare. Dacă nu pot să fac nimic, nu mai mă prezint la interviu și concurs. Dacă nu pot să fac treabă și nu putem face o echipă care să dea rezultate, n-are rost să stăm numai să avem funcții.

Referirile lui Bologa pentru perioada clujeană

Crin Bologa reacționa printr-un comunicat de presă publicat pe site-ul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj la începutul acestui an, în 13.I.2020, în urma articolelor de presă publicate de ȘTIRIPESURSE.RO și a emisiunii ACTUALITATEA ROMÂNEASCĂ de la B1TV, toate în contextul candidaturii sale pentru funcția de procuror șef al DNA; el susținea că sunt „de natură a-mi afecta reputația profesională”. Despre perioada petrecută la Cluj a ținut să puncteze următoarele: „La serviciul Teritorial Cluj al Direcției Naționale Anticorupție am instrumentat personal, printre alte cauze, cauza „permiselor de conducere auto” din Maramureș, două cauze cu doi magistrați,, cauze cu vameși, am efectuat și finalizat urmărirea penală în cauza Electrica Transilvania Nord. Aceste cauze, ca și altele, s-au finalizat prin condamnări definitive ale persoanelor inculpate.”

Și în alți ani Bologa avea numeroase intervenții și oferea interviuri presei, atât celei locale, cât și celei naționale. Vorbim de cazul revocării Laurei Codruța Koveși (http://www.magazinsalajean.ro/eveniment/cand-politica-isi-baga-coada-prim-procurorul-crin-bologa-ne-vom-apara-independenta), de interviuri ample (https://adevarul.ro/locale/zalau/crin-bologa-prim-procuror-salaj-nu-mai-trebuie-bazam-doar-talentul-procurorului-15-ani-1_587c9a595ab6550cb87a0ace/index.html) sau înaintea numirii sale în fruntea DNA (http://www.romania-actualitati.ro/exclusiv_interviu_cu_procurorul_crin_bologa_propus_la_sefia_dna-134362), dar și după acceptarea postului de către Klaus Iohannis (https://www.europafm.ro/prioritatile-noului-sef-al-dna-o-echipa-din-care-sa-faca-parte-si-n-calin-si-imbunatatirea-legislatiei/).