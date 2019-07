Cristi Danileț, propunere BOMBĂ decizia CCR - Judecătorul CERE ELIMINAREA prevederii privind judecătorii specializați pe corupție din lege

Solicitare explozivă a judecătorului Cristi Danileț după ce CCR a decis că între Parlament și ÎCCJ există un conflict. Pe scurt, magistrații CCR au decis că ÎCCJ ar fi trebuit să respecte prevederea legală care o obliga să aibă complete specializate pentru judecarea cazurilor de corupție. Șefia ÎCCJ, Cristina Tarcea, susține însă că toți judecătorii au asftfel de competențe și că specializarea nu era necesară. Amintim că principalul beneficiar al decizie CCR ar putea fi chiar fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, care a fost condamnat de un complet nespecializat. Danileț cere eliminarea prevederii legale care cere specializarea și continuarea firească a proceselor aflate pe rol la ÎCCJ.

"Care e diferența dintre un judecător care nu are insigna la piept și unul care o are? Care e diferența dintre un judecător care are baveta curată și unul care o are pătată? Care e diferența dintre un judecător care are robă din generația când aceasta avea buzunare și unul care are robă din generația de acum, când aceasta are doar fante?

Și care e, până la urmă, diferența dintre un judecător care judecă cu roba pe el și unul care nu o poartă? Vă spun eu: e aceeași ca diferența dintre un judecător de penal specializat pe cauze de corupție și un judecător de penal nespecializat pe așa ceva.

Așa că, haideți să găsim soluții la problema de azi: dacă în țara asta se vrea justiție, nu ne putem bucura când justiția nu se înfăptuiește din motive legale care nu își au corespondent în realitate de ani de zile. Ci sper că toți încă ne dorim ca cei vinovați să răspundă pentru ce au comis, iar cei nevinovați să scape de proceduri penale. Or, judecătorii specializați nu se fac peste noapte și acest lucru, oricum, nu este necesar. Așa că propun: eliminarea articolului cu pricina din Legea nr. 78/2000. Simplu și rapid. Iar procesele să își urmeze mai departe cursul", scrie Cristi Danileț pe Facebook.