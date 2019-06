Cristian Manea este mândru de parcursul României - Îmi pot privi în ochi colegii şi antrenorul

Fundaşul Cristian Manea a declarat, joi, că el este mândru de parcursul României la Campionatul European de tineret potrivit news.ro

"Suntem foarte supăraţi pentru acest rezultat, pentru că eu cred că puteam mult mai mult noi, să obţinem un rezultat mai bun. Am dat totul pe teren, vă pot confirma eu pentru toţi colegii mei. Eu cred că jocul s-a rupt la primul lor gol, chiar dacă am revenit, pentru că eu cred ă a fost fault la Băluţă. Iar penaltiul lui Hagi eu cred că a fost în afara careului, aşa am văzut eu. Noi am dat totul pe teren şi prin tot ce am făcut am făcut câţiva români fericiţi. Îmi voi aminti cu mare plăcere de acest turneu, e de neuitat, am ajuns în semifinale, unde nimeni nu credea, nu ne dădea nicio şansă. Am un gol în stomac pentru că eu cred că puteam să ajunegm până în finală. Trebuie să ţinem capul sus şi să mergem mai departe. Eu nu vreau să găsesc scuze, că a fost cald, că au avut o zi în plus, ăsta a fost rezultatul, şi noi şi ei am jucat pe aceeaşi temperatură. Chiar dacă ei au avut o zi în plus, noi trebuia să câtigăm acest meci. S-a simţit şi oboseala un pic, mai ales la mine, care am jucat toate minutele, dar eu sunt mândru şi îmi pot privi în ochi colegii şi antrenorul că am dat tot ce a depins de noi", a declarat manea, la TVR.

România a fost învinsă, joi, la Bologna, cu scorul de 4-2 (1-2), de Germania, în semifinalele Campionatului European de tineret. Tinerii "tricolori" au condus la pauză, cu 2-1. Două lovituri libere în finalul meciului i-au calificat pe germani în finală.

Au marcat: Puşcaş '26 (p), '44 / Amiri '21, '90+4, Waldschmidt '51 (p), '90.