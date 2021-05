Cristina Chiriac, la masa rotundă: Sistemul educaţional nu răspunde nevoilor pieţei

În România ar trebui să existe stagii de practică şi parteneriate cu antreprenorii, astfel încât la finalul unui stagiu de practică să se poată dobândi nişte competenţe, a afirmat Cristina Chiriac, preşedinte Confederaţiei Naţionale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), la o masă rotundă despre redresarea socio-economică durabilă şi digitală.

"Un prim pas pe care am putea să îl facem, dacă vrem într-adevăr să vorbim de generaţii bine pregătite care să fie inserate în piaţa muncii imediat, ar trebui ca, indiferent de forma de învăţământ pe care o urmăm, vorbim de un liceu, nu contează ce profil are - teoretic sau tehnologic sau de o facultate - să existe acele stagii de practică şi acele parteneriate cu antreprenorii, astfel încât la finalul unui stagiu de practică, să poţi să dobândeşti nişte competenţe. Mai mult, ceea ce ne lipseştee cu desăvârşire este identificarea vocaţiei pe care o are un copil sau un tânăr, un adolescent", a menţionat Cristina Chiriac, ambasador al României în relaţia cu Comisia Europeană în ceea ce priveşte învăţământul tehnic şi dual.

Aceasta a subliniat că datele statistice arată că România se situează pe locul 52 din 140 în ceea ce priveşte clasamentul competitivităţii globale, statistică întocmită de Forumul Economic Mondial. "Mai mult, vorbim de decalaje verticale, de competenţe, de formare profesională şi vorbim de un proces de educare continuă pe întregul parcurs al vieţii care, din păcate, încă nu este la nivelul pe care noi, antreprenorii, îl aşteptăm. Un al doilea factor, extrem de important, este să presupunem că ajungem să calificăm oamenii în funcţie de nevoile pe care piaţa muncii le are. Suntem capabili să generăm salarii competitive cu ţările membre UE, astfel încât să stopăm fenomenul de migraţie, foarte periculos din punctul meu de vedere, în Europa, şi nu numai? În momentul acesta noi putem vorbi doar de fenomenul acesta, dar, în viitor, cred că acest fenomen de migraţie al forţei de muncă se va transborda şi către alte continente", a mai spus Cristina Chiriac, care este şi iniţiator, alături de Federaţia Petrol şi Gaze, al celui mai important proiect naţional din România, Pactul Pentru Muncă.

Potrivit acesteia, pe parcursul a doi ani de dezbateri pe care le-a organizat în România cu peste 2.000 de antreprenori au fost trase nişte concluzii, printre care aceea că sistemul educaţional nu răspunde nevoilor pieţei.

"Pe parcursul acestor doi ani de dezbateri pe care noi le-am organizat în România cu peste 2.000 de antreprenori şi extrem de multe entităţi pe care le-am atras alături de noi, am avut plăcerea în final să mă bucur de declaraţiile preşedintelui Iohannis care da, pot să vă spun, coincid cu tot ceea ce am scris noi în Pactul Pentru Muncă: 'Sistemul educaţional nu răspunde nevoilor pieţei.' Aceasta este una dintre concluziile pe care am tras-o şi noi ca urmare a acestei dezbateri naţionale şi 'Educaţia de calitate este necesară pentru o mai bună integrare pe piaţa muncii'", a mai spus Cristina Chiriac.

Aceasta a subliniat, totodată, că în România se recalifică haotic, fără a avea o evaluare corectă în ceea ce priveşte încadrarea angajaţilor care au urmat un curs de recalificare, deoarece strategiile Ministerului Educaţiei nu sunt echilibrate cu strategiile Ministerului Muncii.

"Anul trecut, în noiembrie, a fost o dezbatere iniţiată de către Germania care deţinea preşedinţia rotativă a Uniunii Europene pe această temă, a competenţelor, la care au participat toţi miniştrii responsabili cu educaţia din ţările membre ale Uniunii Europene, iar eu am reprezentat România. (...) În ceea ce priveşte nevoile pe care le au antreprenorii în România şi ştim foarte bine că, atunci când vorbim de competitivitate sau de dezvoltare durabilă, motorul care generează aceşti doi indicatori extrem de esenţiali îl reprezintă antreprenorii. Atunci, dacă ai în vedere lucrul acesta, trebuie să identifici nevoile corect şi abia apoi să încerci să reechilibrezi, să recalibrezi şi să recalifici. Una dintre concluziile pe care noi am tras-o în cadrul acestor dezbateri a fost faptul că se recalifică în România haotic, fără a avea o evaluare corectă în ceea ce priveşte încadrarea angajaţilor care au urmat un curs de recalificare. În consecinţă, lucrul acesta se întâmplă pentru că strategiile Ministerului Educaţiei cu strategiile Ministerului Muncii nu sunt echilibrate. Există departamente responsabile în ambele ministere care nu au reuşit să integreze aceste strategii într-un plan coerent. De aceea, noi am propus de exemplu în acest Pact Pentru Muncă, să se creeze un colectiv alături de oamenii care sunt responsabili din ambele ministere, împreună cu mediul de afaceri pentru a putea măsura, calibra, nevoia forţei de muncă pe care antreprenorii o au în timp real", a mai spus Cristina Chiriac, conform agerpres.