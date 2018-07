Cristiano Ronaldo: Rivalitatea cu Messi este artificial creată

Cristiano Ronaldo s-a transferat la Juventus Torino, italienii plătind 105 milioane. Portughezul a lăsat-o pe Real Madrid, unde juca din 2009, şi e gata să câştige Liga Campionilor alături de torinezi, iar primele sale declaraţii în tricoul alb-negru au fost legate de Messi, vedeta Barcelonei, informează mediafax.

Cei doi îşi dispută titlul de cel mai bun fotbalist din lume.

"Toată lumea vorbeşte despre rivalitatea dintre mine şi Lionel Messi. El se va bate pentru clubul lui şi eu pentru al meu. Vedem la final cine va fi mai bun. Dar această rivalitate e artificial creată. Eu nu am rivalităţi cu jucătorii, nu face parte din etica mea. A fost o dispută foarte interesantă între noi, dar nu am văzut-o ca pe o rivalitate”, a spus Ronaldo, în conferinţa de presă de prezentare la Juventus.

El a anunţat şi ce obiectiv are la echipa din Torino. "Nu sunt trist că am plecat de la Real Madrid. Venirea mea aici este un pas important în cariera mea. Nu am venit aici în vacanţă, ci să câştig trofee. Sunt încă tânăr şi îmi plac provocările - de la Sporting, Manchester, Real şi acum Juventus. Juventus este un mare club. Sper să fiu talismanul norocos şi să ajut la câştigarea Ligii Campionilor", a mai spus Ronaldo, care va câştiga 30 de milioane de euro pe sezon.