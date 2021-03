CSU Craiova a cerut controale antidoping în Liga I

Patronul CS Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, a declarat, miercuri, că gruparea olteană a cerut controale antidoping la meciurile din Liga I.

"Nu vreau să discut despre un control antidoping la FCSB sau la orice altă echipă, dar pot să vă spun că noi am cerut în ultimul timp controale antidoping, începând de la meciul acesta (n.r. - cu FCSB) pentru mai multe meciuri, nu doar pentur FCSB. Considerăm normal că, atât timp cât există ANAD-ul, are o funcţie în această societate sportivă şi atunci trebuie să şi-o exercite. Asta nu înseamnă că noi suspicionăm sau că avem dubii cu privire la corectitudinea altora. Nu, dar este ca la pilotaj. Facem check (n.r. - verificat), check, check pe tot ceea ce înseamnă decolarea sau aterizarea. Dar, repet, nu acuzăm. Mie mi se pare corect ca ANAD să facă astfel de controale (n.r. - afara competiţiei). Noi avem baza deschisă şi toată lumea trebuie să fie la fel, nu e nimic de ascuns. Şi la CFR, şi la Sepsi, şi la Botoşani, şi la Clinceni, şi la Chindia. Noi, clubul Universitarea Craiova, am fi dispuşi să aloce o sumă de bani, astfel încât 30 la sută dintre evenimente să fie investigate pre, în timpul competiţiei şi post-competiţional. De ce să nu fie lumea liniştită şi să nu existe dubii? Personal, nu cred că există doping în fotbal", a declarat Rotaru, la DigiSport, conform news.ro.

Ultimul control antidopig a fost efectuat la 10 februarie, la meciul Dinamo - FCSB din Cupa României, în urma căruia atacantul dinamovist Magaye Gueye (30 de ani) a fost depistat pozitiv cu cocaină.

Meciul FCSB - CSU Craiova va avea loc, duminică, de la ora 20.30, în etapa a XXIX-a a Ligii I.