CTP a ironizat-o pe Viorica Dăncilă, după gafa acesteia de la ședința de Guvern: 'E vorba de impostura perfectă'

Cristian Tudor Popescu a afirmat, la Digi24, că s-a dus cu gândul la un paragraf din romanul "Cel mai iubit dintre pământeni, al lui Marin Preda, în momentul în care a aflat de gafa făcută de premierul Viorica Dăncilă, care a pronunțat douăzeci douăzeci în loc de două mii douăzeci.

Eu n-am văzut în direct această zicere a doamnei Dăncilă, am văzut știrea pe Digi24 și reacția mea a fost literară, pe loc, m-am dus, am scos cartea din bibliotecă și vă citesc câteva rânduri. E vorba de un deținut în mina de la Baia Sprie în anii 50: 'La intrarea în galerie, treceam prin fața unei gherete, în care stătea la căldură, în timp ce noi tremuram de frig, un gardian căruia trebuia să-i spunem ce număr suntem (fiindcă nu mai aveam nume, eram numere). Și nu știam ce îl apuca pe gardian când i se spuneau numere care treceau de o mie, de pildă 1003, cum era al meu, începea să urle, ieșea afară și se pornea să ne care la pumni în figură și lovituri cu bocancul în fluierele picioarelor înjurând cu o mare inventivitate. Am înțeles repede, însă, că individul nu știa să scrie astfel de numere, și unul dintre noi ne scăpă de furia turbată a acestui semianalfabet, pronunțând nu o mie trei, ci zece zero trei. 'Păi, așa, f...-vă mama voastră de reacționari', zise gardianul, și de atunci încetară și accesele lui de violență. Nu mi-ar fi trecut prin cap să ghicesc din ce pricină își ieșea ăsta din pepeni, dar unul dintre noi mai vechi avusese inspirația'”, a spus Cristian Tudor Popescu.

"Lectura a fost ca de pe o notă informativă, să protejeze numele persoanelor. Iuda nu se pronunță. Spunem doar de arginți. Asta e senzația pe care mi-o dau doamna Dăncilă și domnul Coldea, că se află în acea perioadă din antichitate când nu puteai să citești în gând, trebuia să și spui”, a precizat Cristian Tudor Popescu.

"Semnificația e impostura, e vorba de o eră, dacă Marin Preda vorbea de era ticăloșilor, acum e și a impostorilor. Există ticăloși care sunt la locul lor, nu sunt impostori. Ăștia de acum sunt și impostori, nu doar ticăloși. Uitați-vă la toți guvernanții de acum. S-au făcut comparatii cu Ungaria. Ele stau și nu stau în picioare, pentru că și-n Ungaria sunt niște ticălosi la putere acum, dar deosebirea e că aceștia de aici sunt cu toții sterpi, ca niște cioturi uscate. Nu produc nimic, decât idioții semianalfabete. Dl. Dragnea are de gând să rezolve o problemă, venind de la Sinaia a trăit o iluminare ca pe drumul Damascului, domle, așa nu se mai poate. Acum dl. Dragnea și-a dat seama cât de groaznic e DN1 văzut din spațiu. Ce soluții are? A găsit o străduță la Comarnic, o borta, se bagă pe acolo, pe aici rezolvăm, vorbesc eu la Guvern”, a mai spus jurnalistul.

"Toți ăștia nu produc în timpul ăsta de când sunt la putere niciun soi de plus valoare și atunci inflația s-a dus la 5%. Dragnea ce face în situația asta? Îl ia la întrebări pe Mugur Isărescu, pe ministrul de finanțe. Doamna Olguța Vasilescu spune că Institutul Național de Statistică folosește date ciudate. Refuză să accepte acest parametru natural care vine din structura de piață și care spune foarte limpede: nu faci nimic din punct de vedere economic. Nu faci decât să zăpăcești lumea cu apocalipsa fiscală. Așa zisul mărit al salariului, dar n-ai făcut nimic pentru productivitate mai bună. Asta e deosebirea. Sterpitudinea acestor oameni. În Ungaria e un naționalism dezgustător, dar se și fac niște lucruri acolo. Doamna Dăncilă e cu 20 20, împreună cu toate zicerile ei. E vorba de impostura perfectă”, a concluzionat Cristian Tudor Popescu.