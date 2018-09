CTP explică de ce Tudorel Toader a nominalizat-o pe Adina Florea la șefia DNA

În REVISTA PRESEI de astăzi, stiripesurse.ro vă prezintă reacția jurnalistului Cristian Tudor Popescu după ce ministrul justiției Tudorel Toader a făcut nominalizarea pentru funcția de procuror-şef al DNA.

Digi24:

Adina Florea a semnat anul trecut, alături de 3.000 de magistrați, o petiție pentru „retragerea legilor justiției în forma pe care o știm”, a reamintit jurnalistul.

„Iată ce spune, întrebată fiind în legătură cu asta acum, când e candidată la șefia DNA: Nu știu. Știu că a fost o inițiată o petiție electronică. E posibil să apară și semnătura mea. Nu știu. În legătură cu modificările intrate în vigoare, n-am nicio obiecție. Eu, ca procuror, trebuie să aplic aceste dispoziții.

Cum poți să spui, procuror cu funcție, Nu știu? La procuror nu e alba-neagra, ori e albă, or e neagră. La procuror nu poate exista nuanța gri-șobolan în care trăiește o bună parte din clasa politică. La noi se trăiește mult în nișa asta gri-șobolan. Îți angajezi tu, procuror, semnătura? Tu spui că nu știi, că e posibil? Asta spune ceva despre doamna. Mie, cel puțin, îmi spune foarte multe”, a spus Cristian Tudor Popescu.

El a explicat și de ce ministrul Justiției are nevoie de Adina Florea la conducerea DNA: „Pe cine putea să pună domnul ăsta, Tudorel Toader, acolo decât pe cineva care să confirme, încă o dată, justețea raportului lui (cel în baza căruia a solicitat revocarea Laurei Codruța Kovesi, n.r.)? De aceea a pus-o, pentru că această doamnă să scrie acolo proiectul ei de management al instituției care să coincidă cu raportul domnului Toader. El de asta avea nevoie, de aceea a pus-o”. (Mai multe detalii AICI

Ziarul Financiar:

Venirea unei noi crize financiare este doar o problemă de timp. Ce formă va lua aceasta, nimeni nu poate şti exact. În prezent, pe pieţele emergente, ceea ce la început a fost doar o teamă a devenit o realitate: o criză monetară se propagă de la o ţară la alta.

Europa, cu majoritatea economiilor mature, se comportă şi ea în aceste turbulenţe ca o piaţă emergentă, volatilă, datorită deschiderii ei mai mari spre lumea emergentă. SUA, cea mai mare economie a lumii, sunt mai protejate, însă acolo se găsesc unele din cauzele principale ale turbulenţelor din lumea în curs de dezvoltare. Creşterea dobânzilor americane face ca pieţele emergente, cu randamente mari dar mai riscante, să devină neatractive. Investitorii se retrag de pe pieţele emergente, multe dependente de capital străin, şi îşi aduc banii în America. Apoi, în ascensiunea sa, dolarul striveşte monede ca lira Turciei şi randul sud-african.

Preşedintele american Donald Trump intensifică turbulenţele de pe pieţele emergente cu războiul său comercial contra Chinei şi cu sancţiuni contra Turciei şi Rusiei. Cum la Casa Albă se prefigurează o criză de autoritate - aşa cum o arată un deja celebru editorial din The New York Times scris sub rezerva anonimatului de un oficial din administraţia Trump care descrie o Casă Albă blocată în subterfugii şi comploturi din cauza a ceea ce autorul spune că este incapacitatea lui Trump de a-şi exercita funcţia - actualul preşedinte american ar putea recurge la ceea ce şi alţi preşedinţi americani au făcut când au avut probleme: război, fie el chiar şi economic. Şocurile cele mai dure le vor simţi în acest caz economiile emergente mai slabe.