CTP susține că se poate ajunge și la suspendarea lui Iohannis după ce 'Ilan Laufer a comis un act de terorism de partid împotriva României'

Cristian Tudor Popescu susține, în contexul refuzului lui Klaus Iohannis de a numi mai mulți șefi de parchete, că exista posibilitatea ca PSD să demareze procedura de suspendare a președintelui României. Jurnalistul consideră că partidul este capabil de un asemenea gest, după declarațiile recente ale lui Ilan Laufer, care a introdus în lupta politică subiectul antisemitismului.

"Dupa parerea mea se poate ajunge la suspendarea presedintelui de catre PSD. PSD e capabil de asa ceva oricând. Dupa ce am vazut aseara, cu acest ins, care s-a autodetonat in direct, acel domnul Laufer, care a comis un act de terorism de partid impotriva Romaniei, introducând in aceasta incaierare politica un subiect de sensibilitatea , delicatetea antisemitismului, fara niciun fel de legatura, in mod evident, cu faptul ca a fost respins la numirea in functia de minsitru. Faptul ca PSD a recurs la asa ceva, la o asemena bomba murdara aruncata impotriva Romaniei, in ultima instanta, un atentat care din fericire nu a reusit pentru ca imediat personalitati si organizatii evreiesti din tara si strainatate s-au delimitat cu jena de ceea ce a fost capabil PSD sa faca prin domnul Laufer. Asa ceva nu se putea petrece pe vremea lui Iliescu, a lui Nastase, a lui Geoană, a lui Ponta, nici pe vremea lui Ceausescu. Un act atat de iresponsabil , indiferent de tensiunea incaierarii politice arata nivelul de degradare de neinchipuit la care a ajuns partidul in epoca Dragnea", a declarat Cristian Tudor Popescu la Digi24.